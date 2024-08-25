柯政績蔣收爛攤？ 大龍新城住戶怒缺失多還收255萬修繕

台北市大龍新城公辦都更4年多前完工入住，卻發現漏水、電梯壞等問題多，甚至大樓因雷擊損毀需修繕，傳出市長蔣萬安向住戶索討修繕費255萬。議員陳怡君批，大龍新城是前市長柯文哲任內興建「柯文哲政績，變蔣萬安燙手山芋」，呼籲蔣萬安勿欺軟怕硬，拿住戶開刀！

北市市場處表示，本案新工處預估修繕優化工程所需經費約255萬元，大龍新城管委會8月22日來函表示，無意願參與分攤此項經費，後續修繕方式尚待進一步溝通研議。

陳怡君說，柯文哲任市長時，由海砂屋改建的第一個公辦都更大龍新城，在2020年3月讓住戶回家入住，當年可說是柯文哲政績，但卻因工程監督不力、偷工減料頻傳，近半數房子遇雨漏水，過去也曾發生大樓水錘聲噪音不斷、半夜風切聲讓住戶發毛、冷氣機格柵設計通風不良，導致壓縮機在超高溫下運轉導致越吹越熱，耗電甚至跳電等狀況。

甚至大樓也因電梯進水故障，導致住戶無電梯可用，連就醫也要靠消防隊抬上抬下就醫，讓住戶不堪其擾。原本柯文哲的政績，變成蔣萬安的燙手山芋。

陳怡君說，柯文哲在任時，她就常向柯陳情大龍新城諸多缺失，未料蔣萬安上任後，除繼續修繕漏水屋及洩水不良等諸多問題後，還發生剛修好的一處，被雷劈打後頂樓牆角缺角，近日又有住戶反映又有兩處高樓牆角被雷劈打後再次缺角；還有水泥塊從頂樓掉落至地面令住戶憂若砸路人，生命安全誰來保障？

「住戶質疑避雷針起不了避雷作用！」住戶質疑，過去他們房子海砂比例過高，也不至於落雷時打到建築物水泥掉落的情況，質疑避雷針設計的高度有問題。甚至還有住戶怒批，他們從2020年入住至今，大樓缺失不斷，最近竟然收到市府公文表示，大龍新城優化工程所需經費約新台幣255萬元整，要住戶分攤經費修繕。

陳怡君說，她今年5月找蔣萬安便當會討論大龍新城所有修繕項目事宜，當時蔣萬安及副市長李四川都表示有誠意解決，當時她也很誠懇一而再再而三拜託市長務必解決柯的爛攤子，畢竟無辜的是大龍新城住戶，但豈料5月便當會後，8月住戶卻收到市場處公文表示：都發局認定屬於優化項目工程，因此要住戶自籌經費辦理優化工作，所需金額為255萬。