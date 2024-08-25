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侯友宜調高環保志工經費每年2100元 估2萬多人受惠
新北市環保局今舉辦「113年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜出席典禮並指，新北作為連續10年最乾淨城市，背後有很多里長、志工及清潔隊員付出，今年也宣布明年起調升環保志工經費每人每年2100元，盼大家繼續努力讓新北擁有清淨的家園；環保局估計有2萬多人受惠。
新北環保局2011年起辦環保英雄遴選計畫，至今已表揚3481位環保英雄。侯今說，新北已連續10年為最乾淨城市，背後有很多里長、志工及清潔隊員付出，感謝第一線最辛苦的夥伴。侯也在致詞中說，調升環保志工經費，從每人每年1000元至2100元，盼大家繼續努力讓新北擁有清淨的家園。
環保局說，環保英雄遴選分為資源永續組及環境美化組，今年新設青年特別獎，鼓勵年輕世代投入環保事務、發掘地方環保特點。今年共計182名參加，選出124名環保英雄，分別有2名特優獎、20名優等獎、38名甲等獎、3名青年特別獎及61名佳作獎，
新莊區雙鳳里長潘素娥在里內默默奉獻30餘年，推動黃金資收站，將資收所得點滴攢存、購置廂型車「黃金資收號」，捐贈給丹心社區發展協會，以提供長者、身障人士及孩童接送服務。此外，她也注重水資源的有效利用，以雨水回收系統灌溉可食地景，並種植桂花、咖啡樹及手作體驗，向學童們推廣食農教育，獲資源永續組特優獎。
五股區民義里的柯美英，擔任手作老師20餘年，教導里民利用閒置物再造成美麗藝術品，並協助設計獨特的彩繪牆「民義里中雲獅舞獅團」，獲選為環境美化組特優獎。
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