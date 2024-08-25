百年坪林尾橋整修成強烈對比 半世紀坪林橋也爭取美化
新北坪林是台北及宜蘭間的重要樞紐，近年成為都會區外的觀光秘境，在地百年的坪林舊橋正整修中，但一旁的坪林新橋卻凌亂不堪。新北市議員陳永福認為兩者就在一旁，對比下來不符人民期待；近期經會勘，將由坪林區公所評估整修經費，在由市府協助向中央爭取經費整修。
新北市坪林區坪林尾橋（坪林舊橋）有百年歷史，屬市定古蹟，近年愈見殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費修復；一旁的坪林新橋雖號稱「新」，但從民國59年至今也有超過半世紀的歷史，目前已經殘破不堪，若未來新橋整修完成，擺在一起恐顯得相當突兀。
陳永福表示，市定古蹟坪林尾橋目前正在修繕中，未來修繕後將煥然一新，而鄰旁的坪林新橋（北宜公路台9線）凌亂不堪，都市景觀不符人民期待，因此也邀集有關單位會勘盼解決問題。
據新北觀旅局會議結論顯示，目前將先請坪林區公所評估美化坪林新橋的相關經費，包含護欄、水管及橋墩等，所需經費再由地方中央的交通部公路局爭取經費，核准後由中央補助坪林區公所施作。
新北坪林區公所目前正修繕坪林尾橋，未來將與坪林新橋、坪林拱橋串連，打造水岸觀光廊帶，三橋連同周圍兩側水岸燈飾會串接成帶狀水岸區，重新打造坪林新門面。
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