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百年坪林尾橋整修成強烈對比 半世紀坪林橋也爭取美化

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北坪林區拱橋未來將與坪林舊橋、坪林新橋串連，打造三橋串連的水岸觀光廊帶。本報資料照片
新北坪林區拱橋未來將與坪林舊橋、坪林新橋串連，打造三橋串連的水岸觀光廊帶。本報資料照片

新北坪林是台北及宜蘭間的重要樞紐，近年成為都會區外的觀光秘境，在地百年的坪林舊橋正整修中，但一旁的坪林新橋卻凌亂不堪。新北市議員陳永福認為兩者就在一旁，對比下來不符人民期待；近期經會勘，將由坪林區公所評估整修經費，在由市府協助向中央爭取經費整修。

新北市坪林區坪林尾橋（坪林舊橋）有百年歷史，屬市定古蹟，近年愈見殘破腐蝕，讓在地人不捨，坪林區公所爭取經費修復；一旁的坪林新橋雖號稱「新」，但從民國59年至今也有超過半世紀的歷史，目前已經殘破不堪，若未來新橋整修完成，擺在一起恐顯得相當突兀。

陳永福表示，市定古蹟坪林尾橋目前正在修繕中，未來修繕後將煥然一新，而鄰旁的坪林新橋（北宜公路台9線）凌亂不堪，都市景觀不符人民期待，因此也邀集有關單位會勘盼解決問題。

據新北觀旅局會議結論顯示，目前將先請坪林區公所評估美化坪林新橋的相關經費，包含護欄、水管及橋墩等，所需經費再由地方中央的交通部公路局爭取經費，核准後由中央補助坪林區公所施作。

新北坪林區公所目前正修繕坪林尾橋，未來將與坪林新橋、坪林拱橋串連，打造水岸觀光廊帶，三橋連同周圍兩側水岸燈飾會串接成帶狀水岸區，重新打造坪林新門面。

新北市坪林區坪林尾橋（前）超過百年歷史，是市定古蹟，但近年來已經殘破腐蝕，坪林區公所近期修復工程中；而後方的坪林新橋（北宜公路台9線）仍凌亂不堪，民代呼籲要一同整修。本報資料照片
新北市坪林區坪林尾橋（前）超過百年歷史，是市定古蹟，但近年來已經殘破腐蝕，坪林區公所近期修復工程中；而後方的坪林新橋（北宜公路台9線）仍凌亂不堪，民代呼籲要一同整修。本報資料照片

古蹟 坪林

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