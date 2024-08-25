社宅青銀換居推動3年僅11戶入住 交通、戶數選擇少影響長者意願

北市邁入高齡化社會，都發局在111年推動「社宅青銀換居計畫」，但上路3年來，卻僅有11戶入住，議員指出，26處社宅中僅有8處共23戶提供該計畫，交通不便也導致意願不高，呼籲市府檢討。都發局回應，社宅申請者眾多能釋出房源有限，且長者會擔心改變環境影響生活，將給予更多關懷，並將多戶型社宅納入規畫，讓長者可與家庭照顧者一同入住。

根據統計，全台北市有10萬戶長者住在沒有電梯的老宅中，因應高齡化社會，都發局111年起試辦社宅青銀換居計畫，為住處需要攀爬樓梯才能進出的長者釋出多處適合友善居住的社宅空間，但全台北市26個社宅中，卻僅有8處共23戶提供該計畫，實際入住更只有11戶。

議員曾獻瑩發現，參與該計畫8處社宅中，內湖行善社宅，萬華青年社宅1區，文山興隆D2社宅，這3處位置離捷運站偏遠，光是車程就可能超過10分鐘，並未將長者出行需求納入考量，交通並不方便，也導致計畫推動上更加困難。

曾獻瑩認為，總社宅參數與青銀換居比例不到20%，甚至有一半的行政區未參與計劃中，加上有很多民眾根本沒聽過青銀換居計畫，直言都發局未按計畫推廣成效，導致成效不佳。

都發局回應，社宅資源依法規定以一定所得以下、無自有住宅為優先協助對象，目前各案場申請者眾多、中籤率皆低於10%，營運中社宅若有退租空間釋出且無人候補，會評估納入計劃，新完工社宅也會保留部分戶數參與計畫，今年8月新增文山區和興水岸社宅與內湖區舊宗社宅，從原本6處新增至8處。

都發局坦言，當初計畫試辦主要以一戶型為主，發現多數長者希望有家庭照顧者陪伴入住，加上習慣樓層低、實坪大、住戶單純居住空間，擔心入住社宅後需改變生活，影響搬家意願，目前將多元房型社宅納入規畫，並透過專業人員於搬家前與搬家後提供長者心裡建設及陪伴。