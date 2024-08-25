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北市道路挖掘違規4年近1500件 市府局處件數占3分之1

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市道路挖掘管理中心管理轄內地面下的所有管線，但審計部公布近4年違規數據，發現第一名是台電、第二名就是北市府轄下局處單位。記者鍾維軒／攝影
台北市道路挖掘管理中心管理轄內地面下的所有管線，但審計部公布近4年違規數據，發現第一名是台電、第二名就是北市府轄下局處單位。記者鍾維軒／攝影

台北市工務局道路挖掘管理中心管理各機關管線，如台電、自來水管、電信、瓦斯等民生管線，若未依許可開挖將面臨罰款。審計部統計近4年台北市違規挖管件數1447件、罰鍰金額計2208萬元，其中前3名依序為台電、工務局與中華電信，占總裁罰件數75.88%，嚴重影響道路品質。

北市工務局回應，針對北市府內機關道路挖掘違規的情形，已經成立專案小組並定期召開專案檢討會議，事實上違規件數有逐年降低，從2022年170件到2023年已降至116件，降幅達31.8%，市府的違規相較台電、中華電信等較少，多半為行政作業疏失，會持續約束廠商。

根據審計部報告，2020至2023年台北市道路挖掘管理中心列管各項違規，包括道路挖掘未依規定施工或品質抽驗結果不符規定等，共裁罰1447件、罰鍰金額計2208萬元。

違規案件數排序前3者為台電公司505件、北市府轄下各機關456件、中華電信股份有限公司137件，3者合計1098件，占裁罰總件數之75.88％。其中台北市政府轄下違規機關，有北水處157件、衛工處80件、水利處76件、新工處67件、公園處26件。

審計部要求，北市府應定期向管線機關宣導違規項目較多的案件態樣，彙整施工廠商現場管理人員違規情形，以利管線機關瞭解其承攬廠商之良莠，並優化道路挖掘管理系統功能，使管線機關能即時掌握案件應辦作業，加強列管避免發生違規情事，以維道路品質。

工務局表示，管線單位違規樣態大多為程序上違規，例如未依規定通報、未依核定時間施工及未將施工過程全程攝影等占大宗。至於北市府單位違規問題，工務局說，目前已組成專案小組並定期召開專案檢討會議，北市府違規件數下降31.8%，會持續向宣導要求各單位約束廠商。

工務局指出，台北市道路基金除了罰鍰收入，主要來源為道路挖掘許可規費及道路修復費，用途是辦理道路挖掘管理等費用支出，2023年的罰鍰收入僅占整體基金收入來源比例約為5.8%。未來會定期召開會議檢討違規情形，由要求各單位檢討及策進作為；針對特殊個案加強檢討及宣導，滾動式修正「臺北市道路挖掘施工維護管理辦法」，使管理制度更加完備。

在台北市內挖掘道路必須事先申請、全程攝影，並符合「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」；圖為業者挖路埋管線。圖／聯合報系資料照
在台北市內挖掘道路必須事先申請、全程攝影，並符合「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」；圖為業者挖路埋管線。圖／聯合報系資料照

北市府 台電

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