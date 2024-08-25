美國夫妻愛台灣味...一張車票結緣38年 今獲永久居留權

美國籍孟姓夫妻是傳教士、教導英文，38年前到台灣時，因受邀到台東演講，未料車票一票難求，當時向車站站員求助後，站員熱情幫他們解決買票問題，順利搭上火車去演講，這張車票也讓夫妻與台灣結下不解之緣，二人近日由移民署中區事務大隊第一服務站頒發永久居留證，表達台灣對夫妻的尊重、感謝。

美國籍夫妻孟柏地、孟雲是在1986年到台灣傳教，一到台灣就被台灣的風景、人情味給迷上，前往台東傳教時，因為站員解決買不到票的問題，更讓二人加深留在台灣的念頭，一待就是38年。

孟柏地說，當時站員提到，如果是自己在異鄉買不到車票，一定也會很無助，「我們一定要協助這對夫妻買到票」，深刻感受到台灣人的熱情跟善良，讓他們覺得台灣像是第二個家，是未來想要一直生活下去的地方。

孟雲則說，在台灣傳教時，曾輔導一名剛滿18歲卻遭遇喪母之痛的妙齡女，當時女子母親因車禍驟逝，生活一夕之間被打亂，女子喪失求生意志，她在因緣際會下，接觸到女子，與女子一起面對負面情緒，重新建立自我價值，幫女子走出喪母之痛，讓她印象深刻，該名女子後來也協助他們夫妻，一起傳教。

移民署中區事務大隊第一服務站主任王驥說，美國籍孟柏地夫妻是年滿65歲，長期無私奉獻台灣的外籍人士，也在台灣生活超過25年，符合馬偕計畫條件，今年申請計畫通過，由他代表頒發永久居留證給孟姓夫妻，感謝二人持續為台灣付出。

馬偕計畫是針對年滿65歲以上，長期為我國無私奉獻之外籍人士，提供搭乘國內大眾運輸工具、使用文教設施優待及長期照顧服務等福利。