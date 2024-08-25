演唱會戰南北！樂界分析：台北場場秒殺、高雄城市觀光帶動

台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁「爭搶」天后江蕙復出開唱，南北引爆「演唱會經濟學」，樂界指出，南北競爭是良性發展，高雄以「城市觀光」帶動演唱會，台北則是巨星辦演唱會聚集地，且如今南北各有場地，歌手可以從北流、台北小巨蛋暖身，再奮力一跳，躍上高雄世運主場館跟台北大巨蛋。

歐美團體、歌手Cold Play、Ed Sheeran，以及韓國的BLACKPINK等大咖歌手天團接連到高雄開唱，再到即將登台的Bruno Mars，北市難免會被拿出來比拚，尤其備受矚目的大巨蛋演唱會「破蛋」在即。

「大巨蛋對南北來說都是良性發展，畢竟演唱會的導向不同，南部是以城市觀光帶動，北部則是透過大巨蛋增加音樂流動性。」曾任台灣滾石唱片公司副總經理、現任台北流行音樂中心執行長梁序倫分析。

梁序倫表示，高雄市府近年以城市觀光帶動演唱會，台北市巨星演唱會一直相當密集，基本上主辦單位許多都不用宣傳、場場秒殺，而且站在主辦方角度，其實演唱會選址仍優先考量北部，最大原因是成本，像是器材、製作、媒體等，以及松山、桃園國際機場交通便捷，北部仍是演唱會主力。

他認為，六都各有相異的人文歷史特色，可以打造出專屬在地的音樂節，像是北流這次響應台北市文化局的潮台北活動，就以打造屬於台北都會型的國際音樂樣態，並結合整體產業界去推動。

大巨蛋日後的演唱會開幕，不應該「戰南北」，梁序倫說，國內外歌手開演考量的點為檔期、場館容納人數，很多可能會先從北流、小巨蛋等暖身，再奮力一跳，躍上世運主場館跟大巨蛋，「民眾看演出的機會變多了！」

「現在重要的不是誰唱第一個，重點是要開始唱。」梁序倫說，現在舉辦演唱會的主辦方或經紀公司等，都已有大型演出經驗，在聲音、音場上能快速反應，至於逃生相關人員配置，只待第一場演唱會舉辦後，就能清楚知道需要多少工作人員並建立起SOP，可以從舉辦體育賽事的經驗去參照。

對於大巨蛋的演唱會經濟，台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平認為，象徵市府願意作為領頭羊，帶領音樂相關產業，相關從業人員也會受到鼓舞，「可能到大巨蛋聽完演唱會後，繼續到Livehouse續攤，經濟效益便能擴及到夜經濟。」