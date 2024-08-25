台北小巨蛋演唱會票房逾18億 業界：大巨蛋將引爆更大商機

台北大巨蛋辦演唱會在即，粗估場租約一天約210萬，究竟能創造多少商機？以台北小巨蛋容納1萬5千人為例，去年演唱會62場，票房約18.5億元，大巨蛋容納人數可達4萬人，各界大咖藝人爭相搶辦演唱會，業界推估，將引爆破紀錄效益。

遠雄指出，台北大巨蛋場租收費標準，若舉辦演藝娛樂活動，場地基本租金為1天210萬，但水、電費，器材進退場搭設費用皆要另計，並抽10%票房收益，依照環評規定巨蛋整體園區總量限制是5萬9833人，包含旅館、百貨、辦公室在內，球場內座位約4萬席。

遠雄副總經理楊舜欽表示，實際演唱會仍容納多少人，必須看主辦單位舞台架設位置和現場空間的人流數，包含舞台搭設後球場層可能有搖滾區，會有多少人也是主辦單位決定，目前已有很多演藝公司都有來洽談、場勘。

至於可創造多少收入？以北市委管場館為例，台北小巨蛋場租是每場門票收入10%，若不足52萬5000元者，以每場52萬5000元計算，其中演唱會辦62場（32檔），實際售票的票房約18.5億元。

委託經營管理小巨蛋的台北捷運公司表示，場地多功能場館，可舉辦體育活動、演唱會、藝文及集會活動，每年平均舉辦110場次，其中演唱會每年約55場次，今年截至8月18日已舉行27場演唱會。

另外，台北流行音樂中心表演廳最多可容納5千人，一次演出出租5天，場租共約110萬元，台北流行音樂中心執行長梁序倫說，北流主場館的表演廳全年度觀眾人次達24萬人次，去年的檔期為76檔，收入1.23億，今年估計會達到82檔。

「大巨蛋將引爆更大商機。」業界人士認為，大巨蛋的開演，意味著演唱會承辦公司有更多爭取國內外當紅藝人來台的籌碼，因為有更多的場地提供選擇任君挑選，尤其韓國藝人的經紀公司，會先將意向書廣發給在地承辦公司，如果哪些公司能排到合宜的場館、檔期等，就能獲得主辦機會。

通常國外歌手巡迴演出都是一站一站方式，業界人士說，因為台灣有許多大大小小的場館可以選擇，如果該為歌手剛好與某個場地檔期配合到，演唱會承辦公司自然也會主動爭取，再者場館多，主辦方的票價和服務就會隨著市場趨勢調整，對於消費者來說也不是壞事。

北市觀傳局表示，台北大巨蛋開幕至今已辦理多場大型體育賽事，場館周邊承載量能穩定，而面對大巨蛋即將迎來演唱會經濟，台北市也已做足準備，截至今年7月，北市共有620家旅館，以日計算，每日預計可接待超過15萬住宿人次。

此外，觀傳局說，未來也將有洲際酒店、Park Hyatt和安達仕 Andaz、四季酒店等大型酒店陸續進駐信義區，至少可再提供約2000個房間。