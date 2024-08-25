獨／蔣萬安、陳其邁搶江蕙 她復出最快時間、地點曝光

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手盼復出開唱，引爆南北演唱會大戰，據了解，北市府透過經紀人陳子鴻與江蕙接觸，等江蕙時間確定，蔣萬安將親自拜訪邀請江蕙到大巨蛋開唱。由於台北大巨蛋預計10月5日將舉辦國慶晚會，江蕙也可能在國慶晚會上開唱兩首歌。

北市府高層說，大巨蛋開唱，江蕙是代表性的本土天后，儘管歌迷年齡層或許平均年紀稍長，但許多年青人對江蕙歌曲也都很有共鳴，加上江蕙已封麥，若能在大巨蛋復出開唱，具代表性、又有另外意涵。

也有藍營人士認為，不論是江蕙或其他天王天后級歌手如周杰倫、張惠妹等，若能到大巨蛋開唱都是好事，尤其若江蕙是攻蛋第一位女歌手，周杰倫是攻蛋第一人的男歌手，將變成「1加1遠遠大於2」的效果。

藍營人士說，政治層面看，對蔣萬安來說，上任快兩年，有必要快拿出大巨蛋辦演唱會的政績，創造大巨蛋演唱會展演經濟，儘管高雄有免場租優惠，蔣萬安也可以去思考提出台北市更誘人的服務或配合，創造更多商業的可能性，讓5月天、魔力紅等更多巨星可以來，讓大家知道台灣有更新更棒的場地。

藍營人士說，江蕙這張牌的確對藍綠都是很好的政治紅利，因江蕙代表的是比較本土派，長期來說，這些過去都是綠營優勢，但也是藍營想爭取的對象，相信這一次包括陳其邁、蔣萬安都希望搶著跟江蕙合體同台。

不過也有黨內人士認為，蔣萬安目前首要應該是連任2026年，搶本土派還言之過早，對蔣萬安來說，大巨蛋未來的演唱會經濟，不需要去考量太多，重點應該是要讓大巨蛋能辦非體育賽事，為北市創造更多、更大的經濟觀光效應。