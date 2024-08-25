新北機車格僅1.59%收費 研議增加

新北轄內有34萬5678格路邊機車格，目前僅5521格、約1.59%納入收費管理，甚至連部分捷運站周邊停車格也未收費，造成占用嚴峻，遭新北審計處檢討。交通局表示，未來捷運亞東醫院站、南勢角站等高停車需求處，將優先納入收費，提升周轉率。

新北機車登記數226萬多輛，居全台冠軍，審計處報告指出，依停車場法規定路邊停車場及公有路外公共停車場收費，應依區域、流量、時段不同，訂定差別費率。為落實使用者付費管理機制，提高停車位周轉頻率，改善機車停車問題，但部分捷運站周邊停車需求高路段尚未落實收費，難紓緩車位不足問題，待研謀善策。

交通局統計，本月增板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口機場捷運A9站、蘆洲三民高中站、新店大坪林、十四張周邊主要幹道車格收費，提升周轉率一天至1.5次車次。

交通局表示，將優先對各捷運站、商圈、觀光景點周邊主要道路評估納收費可行性，如民眾有具體建議地點也將另案評估，藍線、橘線、綠線等已陸續會勘，接下來亞東醫院站、南勢角站等停車需求高之處優先納入。

北市分階段實施全面機車格收費，停管處營運科長李杰儒表示，北市路邊機車格總數為25萬4607格，目前針對交通便捷的商圈周邊及市中心捷運站，實施路邊機車收費，至6月底已有6萬4841格收費，將持續推動機車收費措施。停管處長劉瑞麟補充，大方向仍以全面機車停車格收費，期程仍在研議。