新北土城頂福社宅 闢新路紓解車流

國家住都中心耗資61億元新建新北土城頂福安居社宅，預計2027年4月完工，社宅共1294戶，以新北平均家戶2.82人計算，約4千人將入住，地方居民擔心大量居住人口癱瘓交通；議員建議市府研議闢路及增停車場等，工務局指出，將在南側基地開闢12公尺計畫道路與8公尺計畫道路橫交，紓解聯外交通。

土城頂福安居社宅距離捷運頂埔站僅腳程10分鐘，預計新建8棟地上13至14層、地下3層建築物，是新北近年新建戶數最多社宅。

即將有大量人口定居，地方居民憂心交通衝擊，議員彭一書建議，市府可研議開闢福田路直接連接承天路的特六道路可行性，紓解中央路車流，另社宅僅開挖三層，社宅停車空間是否足夠？建議市府評估新建停車場。

議員江怡臻說，須建構完善公車接駁場站與行人系統，臨停接送、宅配服務空間及共享運具也要充分納入。

工務局表示，社宅完工後預期湧入大量人車，現有中央路交通量將無法負荷，因此今年2月辦頂福安居社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢工程，道路長度約380公尺、工程總經費約2.33億元，預計明年3月完工，通車後可提供社宅聯外交通需求，並擴大頂埔地區路網，提升周邊交通環境。

12公尺計畫道路開闢工程進行到雨水箱涵設置，工務局本月26日起至9月22日，封閉土城福城街及福寧街部分路段，往福田路方向人車改由中央路4段185巷（67巷）至中央路4段125巷繞行。