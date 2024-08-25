北市社宅家電須自購 成弱勢負擔

許多人期盼入住社會住宅，新北中籤後提供冷氣等家電，但北市卻需要再花一大筆錢買，成弱勢族群的一大負擔，議員建議市府比照其他縣市提供大型家電，北市都發局指出，北市社宅數量多，光增冷氣，社宅經費恐將增百億，會持續精進「以租代買」模式。

新北社宅提供家電，新北城鄉局表示，冷氣都是統一幫租客安裝，還提供床架、衣櫥、廚具、熱水器等，但未提供可替代性用品或有個人衛生疑慮問題的家電，不過只要更換租客，都會更換浴簾等衛生設備。

北市近6年12處社宅共4890戶，過去有「以租代買」家電政策，但申請租借家具及冷氣戶數僅46戶，民國111年後的小彎等4處社宅，均無廠商有配合意願，議員詹為元感嘆「此政策似乎胎死腹中。」

入住北市明倫社宅的住戶指出，社宅的標配是床、衣櫃、鞋櫃和電熱水器以及廚房衛浴設備，住戶還要另外買冷氣、洗衣機、冰箱和電視，需要花一筆錢，在高溫頻傳下，要先買冷氣，其他家電可以慢慢添購。

詹為元指出，民眾反映好不容易社宅中籤，卻需要再花一大筆錢購買家電，某些大型家電如冷氣、洗衣機等價格較為昂貴；新北與桃園社宅有裝冷氣，租金也沒有比較貴，建議市府在即將落成社宅試辦提供冷氣等大型家電，一來可以減輕民眾負擔，也可讓下位房客重複使用落實環保概念。

都發局指出，北市最早的大龍峒社宅曾提供冷氣，因冷氣設備要管理，包括濾網清潔、遙控器電池更換、零件異常等，由於北市社宅數量比新北、桃園市多，若增空調，將使社宅營運期增加近百億成本，且不同家庭對於家具、家電等品牌規格需求有異，經評估後改以「以租代買」模式執行。

都發局表示，從107年興隆D2區社宅招租起，提供活動家具，包括沙發、餐桌、餐椅、電視櫃、茶几、床架等，冷氣設備以租代買租賃平台服務，提供住戶選擇租用，後續並於青年一期、東明、木柵、明倫、瑞光、中南及新奇岩等8處社宅提供媒合租賃服務。

都發局指出，多數社宅並無住戶提以租代買申請，因廠商除了提供家具設備外，尚有提供保養及維修服務，導致住戶認為租賃成本偏高，後續廠商也無意願續行，會持續精進以租代買模式。