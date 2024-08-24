新北培訓7000名青年防災士 強化自救互助韌性

新北市教育局指出，推動校園防災，除軟硬體與課程學習，也協助培訓青年防災士，成為自助防災種子。新北市消防局表示，迄今已培訓7000名青年防災士，作為政府防災救災後盾。

教育局今天表示，防災校園以實踐聯合國永續發展目標（SDGs）為主，培訓防災人才，並鼓勵更多學校成為防災進階校園。全國「第12屆防災教育績優縣市、學校及有功人員頒獎典禮」日前結束，新北市獲「縣市組輔導卓越獎」，推薦參選的21所學校也全數獲獎。

其中，新店區屈尺國小獲得「績優獎」，校長林錫恩告訴中央社記者，學校鄰近翡翠水庫與桂山電廠，曾因「蘇迪勒」風災與土石流災損，校園除建置防災小博物館及水土保持基地教室，也在課程中深化學生防災教育。

三峽區北大國小獲得「教學創意獎」，校長劉文章表示，防災課程教案包括「玩水安全小達人」水域安全、以運算思維的「消防車機器人」推廣防災觀念、以「流水的變化」探討土石流實驗設計。另外，還設立火災與水土保持教室，供社區與學生共學。

新北市消防局長陳崇岳今天表示，民國107年起配合內政部政策，推動防災士培訓制度，迄今已培訓逾7000名防災士，作為民間社區防救災種子。

消防局指出，中和區錦和高中也獲得「防災校園績優獎」，消防局22日、23日與錦和高中合作，開設113年度新北市第2場「青年防災士培訓課程」，期待成為防災生力軍。

培訓課程，消防局表示，包括基礎急救訓練與實作、防災士職責與任務、災防體系與運作、災害經驗與資訊掌握、社區防災計畫、個人與居家防護措施、如何開設社區避難收容場所等，此次50名學員全數通過學科及術科測驗。