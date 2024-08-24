台北城市盃拳擊邀請賽開始 蔣萬安期許地主隊展實力

台北城市盃拳擊邀請賽自8月23日起至8月25日舉辦。台北市長蔣萬安表示，這項賽事不僅是台北市的重要體育盛事，也是向台灣優秀的奧運選手致敬的重要平台。感謝台灣的奧運英雄們，為國家在賽場上奮力拼搏，爭取最高榮耀，並指出，今（113）年的巴黎奧運賽場上，台灣選手的傑出表現令人感動，特別是史上首面奧運拳擊金牌得主林郁婷，帶給大家無限的驕傲與感動。

蔣萬安市長表示，台北城市盃拳擊邀請賽，身為地主隊的台北，集結了全國最優秀的選手，並徵召了在國際拳擊賽場上表現出色的青年選手加入團隊。作為台北市長的蔣萬安，期許台北的選手們爭取最高榮耀，並希望每位參賽選手能夠發揮運動家的精神，不僅展現訓練成果，也能彼此交流、相互學習、共同成長。

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