板橋中正路「來得福」舊址進駐麥當勞 在地人：終於回來了

新北市板橋中正路老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，去年因租約到期歇業，原傳出麥當勞將要進駐，但遲遲未見動工，該舊址也閒置至今。沒想到近日民眾發現該址已開始整修，且外頭掛著「麥當勞板橋中正二餐廳招募服務員」布條，引發網友討論，有人說「麥當勞終於要回來了」、「心心念念的麥當勞！」

板橋中正路多年前也有麥當勞，也陪伴板橋人許久，但因為租金問題，2015年11月底歇業，當時許多民眾難過地說「這間麥當勞帶大家走過很多年頭」、「還我中正路麥當勞！」去年在「來得福」確定歇業後，地方居民陸續聽說會是麥當勞來接手，但卻持續維持空屋，如今已開始整棟裝修，不僅掛上招募人員布條，就連人力網站上也陸續開缺。

新北市經發局長何怡明分析，麥當勞或7-11、超市等連鎖型態找店址時，主要還是會看交通區位便利性，也被稱為地方商業型態「火種」角色，為地方帶來人潮，具擴散效應，基本上多數知名品牌都在找潛力地區進駐，也有插旗意味在。