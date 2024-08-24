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板橋中正路「來得福」舊址進駐麥當勞 在地人：終於回來了
新北市板橋中正路老字號餐廳「來得福川菜客家菜餐廳」經營42年，去年因租約到期歇業，原傳出麥當勞將要進駐，但遲遲未見動工，該舊址也閒置至今。沒想到近日民眾發現該址已開始整修，且外頭掛著「麥當勞板橋中正二餐廳招募服務員」布條，引發網友討論，有人說「麥當勞終於要回來了」、「心心念念的麥當勞！」
板橋中正路多年前也有麥當勞，也陪伴板橋人許久，但因為租金問題，2015年11月底歇業，當時許多民眾難過地說「這間麥當勞帶大家走過很多年頭」、「還我中正路麥當勞！」去年在「來得福」確定歇業後，地方居民陸續聽說會是麥當勞來接手，但卻持續維持空屋，如今已開始整棟裝修，不僅掛上招募人員布條，就連人力網站上也陸續開缺。
新北市經發局長何怡明分析，麥當勞或7-11、超市等連鎖型態找店址時，主要還是會看交通區位便利性，也被稱為地方商業型態「火種」角色，為地方帶來人潮，具擴散效應，基本上多數知名品牌都在找潛力地區進駐，也有插旗意味在。
何怡明說，除了需要選擇便於消費者前往購買的地點外，先前受疫情影響，外送普及已是趨勢，很多餐廳外送比例增加，地點選擇上更會有影響，先前經發局幫新北市的傳統市場談外送平台合作時，發現熱區跟非熱區差異大，外送員多寡、外送熱區等地也會被納入考量點，因此麥當勞將回來中正路，其實也代表與江翠北重劃區發展到一定程度、大量人口進駐，呈現相輔相成的指標性。
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