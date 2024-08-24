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土城頂福安居社宅預計4千人進住 新北封路28天開闢12米路

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市政府為解決社宅完工後土城中央路4段交通量將無法負荷的問題，正開闢社宅基地南側長380公尺、寬12公尺計畫道路。圖／新北市工務局提供
新北市政府為解決社宅完工後土城中央路4段交通量將無法負荷的問題，正開闢社宅基地南側長380公尺、寬12公尺計畫道路。圖／新北市工務局提供

國家住都中心去年4月舉辦新北土城頂福安居社宅動土典禮，耗資61億社宅共1294戶，以新北平均家戶2.82人計算約4千人將入住，新北工務局為免大量居住人口癱瘓交通，辦理12公尺計畫道路開闢工程，由於道路將進行雨水箱涵設置作業，因此於後天起至9月22日止，封閉土城福城街及福寧街部分路段以便進行道路開闢工程。

土城頂福安居社宅距離捷運頂埔站僅腳程10分鐘，社宅耗資61億元，預計新建8棟地上13至14層、地下3層建築物，共1294戶容納約4千人，是新北市近年新建戶數最多社宅，基地旁開闢12米計畫道路與8米中間廊道，兩棟社宅建蔽率(土地蓋房比例)為44%、36％，預計於2027年4月完工。

由於預期即將有大量人口定居，新北市工務局因此於社宅基地南側進行12公尺計畫道路開闢工程，目前工程進行到雨水箱涵設置作業，將於本月26日起至9月22日，封閉土城福城街及福寧街部分路段，往福田路方向人車將改由中央路4段185巷(67巷)至中央路4段125巷繞行。

工務局表示，社宅完工後預期湧入大量人車，現有中央路4段交通量將無法負荷，因此今年2月起辦理「頂福安居社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢」工程，本工程與頂福安居8公尺計畫道路橫交，道路長度約380公尺、工程總經費約2.33億元，預計明年3月完工，通車後可提供該社宅聯外交通需求，並擴大頂埔地區路網，提升周邊交通通行環境。

頂福安居社宅基地旁開闢中計畫道路，將於26日至9月22日進行雨水箱涵工程，封閉土城福城街及福寧街部分路段(藍色箭頭)，人車依照紅色箭頭方向改道通行。圖／新北市工務局提供
頂福安居社宅基地旁開闢中計畫道路，將於26日至9月22日進行雨水箱涵工程，封閉土城福城街及福寧街部分路段(藍色箭頭)，人車依照紅色箭頭方向改道通行。圖／新北市工務局提供

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