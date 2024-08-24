出席淡水河路祭法會 侯友宜為龍船點睛祈求平安

時值農曆七月，新北市淡水河河祭路祭文化協會循例，自8月23日至25日，於淡水竹圍碼頭舉辦「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」，新北市長侯友宜今日到場與祭，並在法師引領下為龍王船及西方船點睛，為市民消災降福，他也感謝協會將供品捐給弱勢團體，發揮普度精神。

法會迄今已邁入第23年，每年禮請高功法師超度淡水河及主要道路亡魂，以祈地方平安。會場中搭建五大壇城，分別為由三寶佛安座的主壇城、超度淡水河亡靈的超薦壇、祭祀遊蕩魂魄的孤魂壇、為人民消災解厄的消災壇，及供養龍王以得消災降福的龍王壇。另外也恭請慈玄宮玄天上帝、雲林北港朝天宮媽祖蒞臨駐駕法會壇場，一同為民祈福。

侯友宜表示，市議員蔡錦賢每年都結合地方團體及里長的力量，辦理盛大的祈福法會活動，超度境內無祀先靈，祈求地方平安。淡水近年來有許多重大建設，像是淡江大橋、淡北道路等工程，祈求淡水發展能越來越好，淡水地區的市民都可以安居樂業。

蔡錦賢表示，今年法會邀請無等北頂法王怙主果碩仁波切住持、宜蘭孔雀明王寺住持上慈下傑和尚、竹北大佛王住持上性下巖和尚、靈鷲山無生道場上大下康和尚、台灣白玉顯密聖教興盛圓滿洲佛學會堪布索南仁波切，共同主法誦經持咒，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法離苦得樂。