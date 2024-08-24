圓了社宅中籤夢…租屋族喊「為何冷氣非標配？」 北巿府回應這理由

許多人期盼入住社宅，有民眾陳情，中籤後卻需要再花一大筆錢購買家電，包括冷氣、洗衣機，若未再次中籤須搬家，因有人是弱勢，成為負擔。議員詹為元認為，原本的「以租代買」胎死腹中，建議市府研議比照其他縣市，提供大型家電的可行性。對此，都發局指出，北市社宅數量多，光增設冷氣，社宅經費恐將增百億。

詹為元指出，民眾反映好不容易社宅中籤，卻需要再花一大筆錢購買家電，而某些大型家電如冷氣、洗衣機等價格較為昂貴，同時因為合約居住年限，期限到後需要再次搬家，若未能再次中籤區租屋市場租屋或許這些家電可能成為負擔，折舊後價值少一半但不折舊就極可能變成多餘家具。

詹為元表示，以其他縣市為例，新北市及桃園市的社宅，大部分皆有附設冷氣等設備，且新北市與桃園市社宅有加裝冷氣，租金也沒有比較貴，但檢視台北市標配設備，卻沒有冷氣。

都發局統計，近6年12處社宅共4890戶，申請租借家具及冷氣戶數僅46戶，且從民國110年開始木柵社宅，就無住戶申請「活動家具」；111年後的小彎等4處社宅，冷氣、家具均無廠商提出配合意願。

詹為元表示，此政策似乎胎死腹中，因大型家電價錢較昂貴又加上使用年限也較長，他建請市府研議，在即將落成之社會住宅試辦提供冷氣等大型家電，一來可以減輕民眾負擔，也可讓下位房客重複使用落實環保概念。

一位入住明倫社宅的住戶指出，若要買了冷氣、洗衣機、冰箱、電視，需要花一筆錢，社宅的標配是床、衣櫃、鞋櫃和電熱水器以及廚房衛浴設備。他認為冷氣是必須，其他家具家電可以慢慢添購。

都發局指出，北市最早的大龍峒社宅曾提供冷氣，因冷氣設備要管理，包括濾網清潔、遙控器電池更換、零件異常等，由於台北市社宅數量比新北、桃園市多，若增設空調，將使社宅營運期增加近百億成本，且不同家庭對於家具、家電等品牌規格需求有異，經評估後改以「以租代買」模式執行。

都發局表示，從107年興隆D2區社宅招租起，提供活動家具，包括沙發、餐桌、餐椅、電視櫃、茶几、床架等，冷氣設備以租代買租賃平台服務，提供住戶選擇租用，後續並於青年一期、東明、木柵、明倫、瑞光、中南及新奇岩等8處社宅提供媒合租賃服務。

至於以租代買試辦結果，都發局指出，僅少部分社宅有住戶申請外，多數社宅並無住戶提出申請，成效不佳的原因，多因住戶考量租賃成本偏高，原因是廠商除了提供家具設備外，尚有提供保養及維修服務，執行過的廠商後續也無意願續行租賃服務方案，但後續仍將持續精進以租代買模式。