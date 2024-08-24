「全台首座自來水道」巿定古蹟遭設扶手 文化局：開罰30萬並復原

全台首座自來水道系統的市定古蹟草三角埔發電所，遭審計報告點出，負責機關北水處在未提報古蹟修復再利用計畫，即增設階梯扶手。文化局指出，若古蹟擅自增設器材或建物，會由文資委員會勘，違者將開罰並要求復原。據了解，目前已全面復原並繳納30萬元。

文化局介紹，草山水道系統約為1928年到1932年創建，當時日本時代因應台北人口急速成長，必須開發新的水源，日人經勘查並考量水質、水溫、水量、穩定性及無硫磺汙染等因素後採用，為全台灣第一個設置自來水水管橋的水道系統，也是唯一於系統內包含水力發電的水道。並於2004年列為台北市定古蹟。

不過，審計報告指出，古蹟的草山水道系統之三角埔發電所階梯正中央，被人發現於2023年增設扶手，經過文資委員專家學者會勘，確定屬於附加設施，必須要提報古蹟修復及再利用計畫給文化局核准後，才能夠增設。

審計報告指出，根據委管單位回函，當初增設是為了方便身障人士、年長者步行，且誤認案址非屬古蹟管理維護計畫匡列範圍，造成誤觸規定施作。目前已全數復原。