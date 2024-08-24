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新北機車停車格僅1.59%收費 未來「這2站」優先收費

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋雙十路本月起實施機車停車格收費，民眾直呼停車的確變好停。圖／新北交通局提供
新北市板橋雙十路本月起實施機車停車格收費，民眾直呼停車的確變好停。圖／新北交通局提供

新北機車登記數共226萬多輛，居全台冠軍。新北交通局雖已在板橋府中商圈、土城海山捷運商圈、淡水老街商圈等10處計次收費，其中7處本月才開始，審計處認為，部分捷運站周邊停車需求高路段未收費，難改善轄內停車問題。交通局表示，7處自收費後周轉率已提升到1.5次，未來亞東醫院站、南勢角站等將優先納入收費。

審計報告指出，依停車場法第31條規定，路邊停車場及公有路外公共停車場之收費，應依區域、流量、時段之不同，訂定差別費率。為落實使用者付費的管理機制，提高機車停車位周轉頻率，改善轄內機車停車問題，但部分捷運站周邊停車需求高路段尚未落實收費，難紓緩停車位不足問題，亟待研謀善策。

交通局統計，轄內已規畫34萬5678格路邊機車格，目前僅5521格、約1.59%納入收費管理，8月起新增板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口機場捷運A9站、蘆洲三民高中站、新店大坪林、十四張周邊主要幹道車格開始收費，以提升周轉率至1.5次，排除廢棄車及久占車輛停放，民眾也反映大坪林站、板橋雙十路等明顯變得好停。

交通局表示，後續將優先對各捷運站、商圈、觀光景點周邊主要道路評估納入收費管理可行性，如民眾有具體建議地點也將另案評估，像是板橋沿站等藍線、橘線、綠線等都已陸續會勘，接下來亞東醫院站、南勢角站等停車需求高之處優先納入。

另為減輕機車族停車負擔，新北自8月起實施機車路邊停車定期票，交通局統計1日至今已申請675張機車定期票、6493車輛次使用，經統計停車地點前三名為頂埔站2015輛次、江子翠站1231輛次、十四張站686輛次。

新北市交通局目前針對捷運站等周邊10處地點實施機車收費，以提升機車周轉率。圖／新北交通局提供
新北市交通局目前針對捷運站等周邊10處地點實施機車收費，以提升機車周轉率。圖／新北交通局提供

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