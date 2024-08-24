測速照相桿取締排名大洗牌 新北這支上半年賺320萬躍升冠軍

新北為減少行車超速造成意外，轄內有257處固定測速照相桿，今年上半年度固定桿舉發超速違規共5萬2076件，特別的是取締冠軍大洗牌，設置已久的土城擺接堡路雙向測速照相，因位置明顯過往皆未曾擠進前十名，今年卻意外往三峽方向榮登冠軍開出320萬元罰單、往板橋方向也擠進前十、第9名開出203萬元罰單，交通大隊都感到意外，呼籲民眾遵照速限行駛以免得不償失。

新北2023年固定測速照相桿共拍下13萬9773件超速罰單，為市庫進帳1億6千餘萬元，罰單量、總金額比2022年略有下降。去年拍照冠軍為新北市通往雙溪及十分老街的台2丙線，該處測速照相桿2023年拍下8576件超速、罰金超過1020萬元，成為2023年新北測速桿取締冠軍。2022的第一名石門台2線照相桿變成2023年的第二名，去年以8413張居次。

新北市交通大隊日前統計今年上半年度照相桿數據出爐，令人意外的是，連接土城至三峽的擺接堡路，長年雙向皆設有測速照相桿，但因道路筆直視野開闊，照相桿顯而易見，過往數年取締數量皆在十名以外，今年兩支皆擠入前十名，其中往三峽方向更開出2673張超速罰單，為市庫賺進至少320萬7600元，榮登新北今年上半年度照相冠軍。

第二名仍由去年第二名石門台2線照相桿開出2606張、312萬7200元罰單蟬聯亞軍，季軍依序為五股台64線10.4公里2275張、樹林八德街336號2078張、泰山大科路686號2074張、新店環河路168號2045張、樹林中山路二段187號1759張、蘆洲環堤大道永樂街口1749張、土城擺接堡2.5公里處1699張，及第十名永和環河東路2段10號1652張。

統計新北市今年1至6月固定桿舉發超速違規5萬2076件，累積罰金超過6249萬元，交通大隊對於擺接堡路測速桿突然排名躍升也感意外。當地騎士表示，擺接堡路道路筆直但限速僅50公里，過往不小心超速通過並不會被拍照，認為因此駕駛在該路段越開越快，因此被取締。