台北大數據中心成效今年仍掛蛋遭疑 資訊局：拿明朝劍斬清朝官

北市2020年成立大數據中心，斥資1200萬元打造並於2022年啟用，去年解散後，業務改由資訊局數據治理中心承接迄今。議員發現成效開高走低，4成提案是一次性活動且集中少數單位，今年提案數更掛零，質疑政策推廣不佳，是否「柯規蔣不隨」？資訊局回應，以舊指標評估新框架，就像拿明朝的劍斬清朝的官，不合時宜。

台北大數據中心是專案任務編組，以跨域數據整合、市政議題分析為核心，主責市府跨局處數據整合與應用相關業務，如跨域深度分析、數據加值應用等；後因階段性任務完成且資訊局組織規程修編，2023年5月停止適用台北大數據中心作業要點，業務改由數據治理中心承接。

議員許家蓓發現，數據治理中心去年承接後到年底，共執行3件專案，包含新增2023年白晝之夜案，今年至今更未增新案，僅有1案是2021年起執行的台北城市儀表板。

她說，台北大數據中心成立至業務移交數據治理中心，共執行15件專案，提案機關卻集中部分單位如交通局4案、觀傳局3案，當中6案屬一次性活動，對於推動持續性政策的幫助有限。另外，綜觀兩單位歷年與學術機構、企業或團隊合作卻寥寥可數，僅3案。

許家蓓再指出，歷年預算2020年至2021年1200萬元、2022年24.8萬元、2023年118.4萬元，今年砍到只剩49.4萬元，質疑蔣市府是否還要推動大數據治理，或是「柯規蔣不隨」？

資訊局長趙式隆回應，台北大數據中心成立目的在廣泛嘗試各種可能性，是北市資料治理的起點，歷經一年實證期，相關成果足以作為政策聚焦的評估依據，該中心功成身退是按照原訂計畫進行。

趙式隆說，資料科學發展日新月異，政策必須跟隨技術滾動式修正。綜合考量比較利益原則、財政紀律與管理效率，北市資料治理策略已從「量」走向「質」、「政策研究」至「系統開發」、「獨立封閉」到「共創開源」；以舊指標評估新框架，就像拿明朝的劍斬清朝的官，有點不合時宜。

資訊局補充，持續進行的台北城市儀表板專案，今年調整以開源程式碼為推動重點，與民眾一起合作創造新服務，統計至7月31日，已有59人參與開發婦幼專題、淹水模擬、腸病毒流行情形等與民眾有關的功能，這些都是2023、2024春季儀表板黑客松比賽獲選隊伍的作品。