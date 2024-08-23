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吊車故障淡水台2線塞4小時 新北研議尖峰禁大車

中央社／ 新北23日電

出入新北市淡水區唯一道路台2線今天有1輛大型吊車拋錨，晚間9時才拖走，民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩質疑大塞車4小時沒人處理；市府交通局說，研議尖峰全面禁大車出入。

新北市政府警察局淡水分局調查，60歲陳姓男子晚間5時許駕駛重達百噸吊車要前往淡水時排檔故障，拋錨在淡水中正東路二段73號前並占用外側車道，現場剩2車道通行。

由於吊車太重，經警方不斷查找，7時聯繫上新北鶯歌區1間能拖吊大型車的公司，約9時終於將車輛拖到避車彎內。

鄭宇恩表示，台2線傍晚約5時起往淡水方向開始塞車，直到9時仍幾乎是定點狀況，更持續往五股區、八里區及關渡回堵，推測與大吊車故障有關。

她說，大塞車4小時卻不見市府交通局或警察局調撥車道，但台2線紅樹林八勢一街到竹圍民生路間其實有調撥車道燈號及標誌等，2局處任由閒置，包含行控中心面對交通持續癱瘓仍毫無應變。

鄭宇恩表示，已向2局長反映，要求盡速展開調撥車道演練，加強行控中心及第一線警力反應標準作業程序（SOP）。

警方說，獲報後立即啟動交通疏導機制，出動7名警力擺設交通錐及手動延長路口綠燈號誌，加強管制及疏導。

警方表示，故障吊車9時移到一旁，不影響車流，並等新竹縣關西鎮技師到場維修排除。另經檢視行車資料及現場狀況，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發吊車駕駛。

交通局長鍾鳴時告訴中央社記者，交通局5時許獲報後，立刻將訊息轉報警察單位，通知警察廣播電台宣導，交控面板也顯示事故資訊，並調整現場號誌秒數等，至於事故現場由警方在第一線處置。

他說，這處路口設計調撥車道非常態調撥，當時是下班尖峰時刻，另一側車流也很大，警方會視現場交通、車流等狀況在現場處理。

鍾鳴時表示，這路段先前也發生類似大吊車故障案，這2次事故影響太嚴重，將清查是否有關聯、附近是否有相關公司或工程，將儘快研議尖峰或白天時段全面禁止大型吊車等特種車輛出入，且要申請通過須附搶救措施等。

淡水 紅樹林 車道

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