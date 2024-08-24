熱爆搶手 北市隔熱膜補助額滿 爆紛爭

本報陽光行動專題報導都市熱島擴大，各縣市推出氣候調適方案，北市祭出玻璃隔熱膜補助，環保局日前宣布不再受理，不少人施工前確認尚有補助餘額，完工後才知補助額滿無法申請，議員接獲至少33件陳情，環保局指出，目前申請案件仍審核中，若有不足，再視情況，想辦法籌措經費。

環保局去年首推「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，今年玻璃隔熱膜經費加碼至2500萬元，並擴大補助對象，調整補助金額從每才最高400元降至250元，每戶、每社區補助上限3萬元，6月19日起申請至10月31日或經費用罄。

但環保局8月15日下午宣布，因民眾申請踴躍，該補助已額滿，即日起不再受理，消息一出引發民怨。

有民眾指出，8月14日施作、16日親至環保局送件才知不再受理，他不滿環保局未事先預告，就突然「一刀切」，而且15日起不再受理，在這之前完成施作但尚未遞件申請者也被拒絕，「根本坑騙市民。」

議員汪志冰指出，環保局沒有平台可即時揭露或查詢補助經費餘額，僅能電話詢問，民眾根本不知道經費何時用罄，若能提前得知即可判斷是否要貼隔熱膜，而非完工後卻無法申請，被迫增加家庭支出，類似案例已有33件，建議可考慮動用二備金平息民怨，未來增加補助額度、規畫揭露申請進度。

環保局回應，目前申請近1500件，已依申請順序陸續審核中，未來辦類似補助計畫，將即時揭露補助項目、剩餘名額等相關資訊。