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台灣電動車起火 多轉接頭釀災

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北報導
業者會用顏色區分充電樁規格，像是歐規充電樁為橘色。記者邱書昱／攝影
業者會用顏色區分充電樁規格，像是歐規充電樁為橘色。記者邱書昱／攝影

全台電動車數量破8萬輛，台北市以近2萬2千輛居冠，外界高度關注電動車起火問題。業者表示，通常是充電時使用轉接頭釀成，分為歐規、美規差異，因此會將充電樁設置各半，讓車主找到合適充電樁。消防局也已採購電動車電池滅火系統組，供外勤單位使用。

北市今年與華城電能科技合作將布建320座充電樁，導入智慧車辨，提供歐、美規格避免民眾使用轉接器釀災，且每個場域設防火毯。

華城電能科技表示，台灣電動車充電起火問題，通常是使用轉接頭釀成，如果車種為歐規，但停車場只有美規，車主會使用轉接頭，為減低釀火災可能性，公司將充電樁設置歐規、美規各半，並以顏色區隔，歐規為橘色、美規為藍色，充電樁旁也會配滅火器，該場域也會配置滅火毯。

消防局指出，電動車日益普及，電動車與汽油車的能源型態和驅動裝置不同，若發生火警，會出現熱失控現象，消防員搶救須面對感電、爆炸及有毒氣體危害等風險，為提升電動車火災搶救效率及保障消防員安全，已購電動車電池滅火系統組。

該滅火系統組中配備穿刺滅火裝置及遠端控制設備，發生電動車火警時，消防員會先把穿刺滅火裝置放車底，再以遠端控制設備救災，並用水霧噴槍穿刺進車輛電池內部，把水灌入電池內部，快速冷卻電池核心防止復燃，並搭配防火毯覆蓋。

北市停管處表示，公有停車場至少要有2%充電車位比例，且未來會持續提高，防火相關問題，會持續跟中央討論，而停車場開始設計時，就會把充電樁設置在方便救災、通報、離管理員最近之處，同時持續關注他國在執行上的細節。

北市 消防員 電動

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