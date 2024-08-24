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防電動車充電起火 雙北提解方

聯合報／ 記者張曼蘋楊正海／連線報導

電動車成趨勢，但屢傳起火問題，台北市長蔣萬安要求市府所轄室內停車場全面設置滅火毯、充電上限為80%至90%、設置熱顯像儀自動灑水系統；新北市長侯友宜則宣布，首創公有停車場充電管理平台，一旦發生緊急事件，系統就會立即啟動斷電保護機制。電動車主說，希望相關政策能盡快實現，別淪為政策牛肉。

韓國仁川市及西班牙里斯本機場停車場接連發生電動車起火事件，引發各界對電動車消防安全關注。

北市電動車數、充電樁最多、最密集，蔣萬安指出，北市要走在前面，未來市府各單位局處轄管的室內停車場，全面設置滅火毯；參考韓國的做法，室內停車場或共用停車場充電限制80%到90%；也要科技防災，可透過熱顯像儀事先檢測，當溫度升到一定標準後，連結到灑水系統並通報，可以選定幾個停車場做示範場域。

蔣萬安說，跨局處研擬一旦發生鋰電池火警事件發生時，如何緊急應變，局處分工和整合SOP，再選定場域示範演練。另外，依照目前中央規範採購鋰電池電動車的標準，一定要明確。

新北為因應2050淨零政策及電動車趨勢，侯友宜昨宣布，首創公有停車場充電管理平台，是全國首個公有停車場充電管理平台，也是第一個中央與地方、公家與民間合作的充電平台，讓多元智能服務有完整統整系統。

交通局長鍾鳴時表示，民眾只須透過手機App就可即時查詢充電車位、充電費率、即時資訊及線上支付等多元智能服務，平台12月試營運、明年1月起正式上線，未來將擴大納入運動中心、公有市場、觀光景點等其他公有停車場充電車位資訊。

侯友宜表示，新北超前部署配置電動車專用防火毯，並提供24小時的一鍵通報系統，一旦充電樁設備偵測到有狀況，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場，把握黃金救援時間疏散民眾。

有電動車主表示，使用電動車已兩年，現在充電樁越來越普及，但國內外多次發生轉接頭燒融事件，自己會更加留意轉接頭與充電樁是否相符，減低火燒車意外，若未來停車場全數設置滅火毯並有相關保護作為，相信可讓電動車更普及更安全。

停車場 電動

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