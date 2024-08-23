為了與民眾面對面，用輕鬆的方式喝咖啡，聊市政，由新北市議員鄭宇恩在捷運淡水站旁的南小軒咖啡店舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，對談北海岸城市願景與展望，現場新北市議員陳乃瑜、黃淑君、基隆市議員張顥瀚也一同共襄盛舉。

現場氣氛相當輕鬆，像是下班後的聊天聚會，並且有將近30位的新北市輕年，包括來自淡水、三芝、板橋及新店的青年都來參與座談。

市議員鄭宇恩表示，希望透過與青年面對面的談話，不僅是了解年輕人對於市政的觀點，更能夠了解他們對地方所關心的議題。

現場討論層面相當多元，從偏鄉教育資源到淡水人最關心的交通問題，還有大眾運輸輕軌藍海線建設所帶來的影響，都是討論的重要議題。

新北市議員黃淑君表示，透過與青年的面對面對話的過程，讓黨內可以了解民眾更需要的是什麼樣的政策規劃，而在每一次的青年論壇都可以收獲到許多不同的意見。

新北市議員陳乃瑜也提到，透過市議員一起一棒接一棒的舉辦青年論壇，這次來到淡水，更希望可以透過座談，爭取到地方的支持，也了解地方的需求。