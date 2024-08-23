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淡水河祭路祭祈福法會 超渡亡靈祈求平安

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水竹圍碼頭由淡水竹林慈玄宮及淡水河河祭路祭文化協會舉辦了一場淡水河祭與路祭祈福大法會，超渡亡靈祈求平安。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水竹圍碼頭由淡水竹林慈玄宮及淡水河河祭路祭文化協會舉辦了一場淡水河祭與路祭祈福大法會，超渡亡靈祈求平安。 圖／紅樹林有線電視提供

為了祈求平安，今(23)日在淡水竹圍碼頭由淡水竹林慈玄宮及淡水河河祭路祭文化協會舉辦了一場淡水河祭與路祭祈福大法會，而這一場法會連續三天，首日新北市副市長劉和然出席參加祭典，希望透過每年超度法會河祭路祭四方好兄弟，超渡亡靈祈求平安。

這一次的河祭與路祭相當盛大，連續三天，將近千人與志工參與，新北市副市長劉和然示，淡水河流域它牽動著北台灣歷史發展，可說是新北市重要的河川。議員蔡錦賢為地方發展，照顧弱勢，這場法會也希望能夠為地方帶來平安。此外這場活動所有的供品或是普渡食品等物資，也都會捐給弱勢，讓困苦市民可以得到幫助。

淡水河河祭路祭文化協會理事長蔡錦賢表示，因近年來淡水地區發展迅速，關渡到淡水，重要道路車禍頻傳，傷亡事件逐年增加。因此舉辦連續三天的淡水河河祭、路祭聯合超渡大法會，法會中設有超薦牌位、消災祿位，希望藉由諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，讓過往先祖及中日戰爭、荷蘭侵台時期、中法戰爭、殖民期外國亡靈、淡水河因意外或投河亡靈，得以超渡，平安順利。

法會 淡水河

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