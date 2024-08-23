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玻璃隔熱膜補助太夯提早結束惹怨 北市：視情況籌經費
北市環保局今年補助住宅、社區建物張貼玻璃隔熱膜，總經費加碼至2500萬元，每戶、每社區補助上限3萬元，6月19日起申請至10月31日或經費用罄，由於民眾申請過於踴躍，環保局日前宣布不再受理惹怨。
環保局今天回應，已檢討相關作業程序，未來辦理類似補助計畫，將即時揭露補助項目、剩餘名額等相關資訊，目前申請案件仍審核中，若有不足，再視情況，想辦法籌措經費。
環保局氣候變遷管理科周貝倫說，為減輕室內空調負荷達節能成效，今年推動創儲節能補助計畫，補助住宅、社區於建物張貼玻璃隔熱膜，民眾於施工完成後，檢附相關申請文件向環保局提出申請，環保局會依受理順序補助。因民眾申請踴躍，該項補助提前額滿，8月15日起不再受理，目前申請近1500件，已依申請順序陸續審核中。
周貝倫表示，針對民眾反映隔熱膜已施作完成卻因補助額滿無法申請，環保局已檢討精進改善補助申請程序，未來辦理類似補助計畫，將即時揭露補助項目、剩餘名額等相關資訊。另外，114年已編列相關預算，持續推動創儲節能補助工作。
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