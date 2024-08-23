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強降雨！公館水淹小腿肚 水利處：最大時雨量82.5毫米

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
下午暴雨使公館淹水。圖／台北市水利處提供
下午暴雨使公館淹水。圖／台北市水利處提供

北市今天下午受午後對流雲系影響，氣象署統計下午1點55分發布大雨特報，最大時雨量為大安區台灣大學（新）站82.5毫米，最大10分鐘雨量為大安區臺灣大學（新）站31.0毫米，水利處表示，積水已於下午3點半消退，未來持續推動相關水利工程，讓降雨容受力到88.8mm/h。

水利處表示，下午2點45分成立監視小組密切監視水情，各抽水站已按照標準作業程序整備，短暫積水地點包含大安區仁愛路3段118巷12弄21號附近、汀洲路三段水源市場後側一帶，相繼於下午3點半左右積水已退。

水利處說，為提升降雨容受力，已對全市78個集水分區辦理「全市降雨容受力提升檢討工作」，並提出相應改善方案，水利處也針對常積水地區優先推動，如近期針對士林、圓山、百齡、中山等集水區分別推動抽水站擴建等工程。

水利處表示，未來更將推動敦化北路及承德路地下貯留設施新建工程，以期能逐步提升北市降雨容受力至88.8mm/h。

水利處介紹LINE官方帳號「戀戀水綠 台北水利」，具備水情資訊查找服務功能，提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、積水點查詢等功能，協助市民朋友快速獲得水情相關資訊。

約莫下午3點半，積水已退。圖／台北市水利處提供
約莫下午3點半，積水已退。圖／台北市水利處提供

北市 氣象署 雨量

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