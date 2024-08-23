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大學生來當小幫手 汐止忠山里長輩健康有活力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區忠山里的健康促進課程，每個星期五都帶長輩動動手也動動腦，今(23)日則是有康寧大學的6位學生，來陪著長輩做健康操還有手作精油噴霧，因為長輩視力比較沒那麼好，有老花，量杯刻度看不太清楚，幸好有大學生當小志工從旁協助，也讓長輩直說感謝小天使來陪伴同樂。

搭配輕快的流行歌曲，星期五晚上，長輩還有大學生們一塊動起來，長輩版的16蹲沒那麼激烈，不過，依舊有活力，汐止區忠山里每個星期五都會舉辦健康促進課程，帶長輩們在吃飯前動健康，伸展四肢，訓練肌耐力，今天在老師的帶領下，有康寧大學護理科的6位學生，來陪著長輩做健康操還有手作精油噴霧，過程中大學生，都細心有耐心的幫著長輩完成作品。

星期五健康促進課程，做完動態的健康操，接著老師安排靜態的精油噴霧diy，先是在透明瓶上貼上可愛貼紙，再倒酒精還有精油，長輩說年紀大了，視力沒那麼好，有老花，不但在瓶身上貼貼紙不容易，量杯刻度看不太清楚，幸好有大學生協助，很

感謝小天使，是一群可愛的志工。

忠山里長吳國全表示，今天的健康促進教育，除了平常動態的動健康之外，還做了精油噴霧，最特別的是除了平時的學員之外，還有一些生力軍，就是康寧大學護理科的同學，他們主要是來了解社區經營的實務，經過訪談後，就很誠懇的邀請他們來參加，同學也很樂意來，今天他們來不是貴賓，反而是當了快樂的志工，幫忙很大，因為長輩他們在做精油diy時，要量精油倒的刻度時，非常困難，幸好有這些大學生在旁邊協助。

康寧大學護理科學生周晏宇說，很開心里長邀請來參與這麼有意義的活動，透過活動，不僅可以讓長者動手動腦，也可以提高居民的健康意識，幫助長者維持身體的健康還有心理的愉悅，透過活動感受到社會凝聚力的重要性，啟發了實務與臨床的結合，一起為社區居民健康共同努力。

大學生 康寧大學 長輩

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