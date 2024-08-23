雙溪績優鄰長表揚 逾半都是女鄰長獲肯定

雙溪區公所每年針對鄰長們都會進行相關研習活動，今(23)日舉行研習活動及績優鄰長表揚，各里推薦的績優鄰長中，有一半都是女性鄰長，也有中年的女鄰長有著服務的熱忱，返鄉擔任鄰長成為里長的得力助手，服務鄉親父老。

今年雙溪區績優鄰長共有13位，每一位依序上台接受表揚，肯定他們這些年的付出，而今年績優鄰長中，就有6位是女性鄰長，而這些女性鄰長有著堅毅的個性，上山下海都不喊苦，各個都是里長的好幫手。

共和里里長李蓁芳同樣身為女性，今年推薦里內的鄰長也是女性，今年剛滿60歲的邱淑惠，但鄰長資歷已經有十年，里內的獨居長者不少，她也竭盡所能的常常到府關心慰問，讓長者備感溫暖。

雙溪區區長林銚傑說，今年舉辦里鄰長研習活動，平常除了有里長打理里內事務，還有各鄰鄰長也是扮演重要的角色，協助處理各項里內事務，政令宣導，物資發放等等，藉由這次的研習活動，也表揚這些勞苦功高的績優鄰長們，肯定他們對於鄰里的付出。