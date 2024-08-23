家長充電小孩放電 金山公所親職講座玩編織

暑假的尾聲，金山區公所為了讓學童慢慢進行收心操，今年特別設計兩個場次不同內容的親職教育講座，邀請大手攜小手一起DIY，透過親子一起動手玩編織，增進親子情感，更加讓小孩活動放電，也為家長來充電。

熊熊花圃坊陳冠蓁說，暑假接近尾聲，受到金山區公所邀請來開辦連續兩天的親職教育講座，兩個場次不同的親職教育內容，都是要讓大手攜小手一起進行DIY的活動。而第二場次的講座，要來教大小朋友應用巧手編織製作麻編置物籃，美觀又環保，還能為家的風格點綴。

連續兩天的課程都需要編織技巧，不少參與第一場的家長都說上完課後，與孩子在家一起編織，一起討論編織技巧，此外，編織需要很專注，因此也可以藉此訓練孩子的專注力。

金山區公所社會人文課長林金聖表示，透過暑假尾聲的親職講座，希望能夠讓親子躲開豔陽，在涼爽的室內製造歡樂親子回憶，而在編織的過程中，也有許多大手攜小手的步驟，讓親子雙方都感受到滿滿的親密感，也讓彼此感情大升溫。