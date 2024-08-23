建物貼隔熱膜補助民怨查詢管道不足 北市允檢討

台北市府鼓勵市民節能減碳推出建物貼玻璃隔熱膜補助等計畫，議員指出，此計畫查詢管道不足，有33件已完工卻無法申請補助惹民怨。環保局今天表示，會檢討作業程序。

國民黨台北市議員汪志冰透過群組發資料指出，北巿府自民國112年5月辦理住宅社區創能儲能及節能補助計畫，編預算補助汰換電冰箱、冷氣等設備。

她說，因隔熱紙可阻熱降溫，台北市環保局去年8月新增補助住家貼玻璃隔熱膜，統計至去年11月止，核准1340件申請案，總金額新台幣3495萬元，超過原本預算2000萬元，且執行率超標，可見此補助項目受市民歡迎。

汪志冰表示，今年氣候異常炎熱，環保局再次辦理此計劃，編列2500萬元預算補助住家貼玻璃隔熱膜，每戶補助最高3萬元，自6月19日開放申請，至8月20日已受理1470件，總經費已用盡。

她說，接獲市民陳情指稱在8月初得知此計畫後決定申請貼玻璃隔熱膜補助，且通知廠商施工前有先詢問環保局，經確認補助有餘款後通知業者施工，但向市府申請補助時，才知已額滿不再受理，感到錯愕。

汪志冰指出，市民認為申請補助只能以電話詢問，無法在其他管道查詢，不清楚補助已額滿，經統計類似案件共33件，引發不少民怨。

她說，環保局作業確有不完善地方，建議透過第二預備金補足缺額，並規劃揭露申請進度機制，別讓美事成為擾民。

對此，台北市環保局發布新聞資料回應，針對今年補助住宅及社區建物貼隔熱膜民眾反映隔熱膜已施作完成卻因補助額滿無法申請，已檢討作業程序，未來辦理補助計畫，將即時揭露包含補助項目、剩餘名額等資訊，以維護市民權益。

環保局表示，今年推動創儲節能計畫，補助住宅及社區建物貼玻璃隔熱膜，民眾施工完後，檢附文件就可申請補助經費，且是依受理順序進行補助。

針對建物貼玻璃隔熱膜補助案，環保局指出，因申請踴躍，補助提前額滿，自8月15日起不再受理，目前申請近1500件，已依申請順序陸續審核。明年已編相關預算，將持續推動創儲節能補助，打造宜居永續生活。