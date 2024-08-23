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議員為特教生暴衝追車 嗆侯友宜「新北孩子要等多久」
新北市議員黃淑君多次為學齡前特殊教育、兒童早期療育等議題，要求市長侯友宜「回應」，也因此緊跟市政行程。黃淑君今再現身記者會，大喊「市長你有聽到我聲音嗎？」希望侯正視訴求。侯友宜尷尬笑說「謝謝議員關心」，提早結束行程搭車離去，黃淑君則追車邊說「請問誰聽到我們的心聲？」
侯友宜今到板橋轉運站旁廣場出席新北電動汽車充電智能平台發表會，流程表定媒體聯訪後惠參觀展示區。沒想到黃淑君在聯訪結束後，立刻衝上台大喊「市長！市長！你有聽到我的聲音嗎？」隨後快步到侯友宜旁邊，表示教育局長張明文本月2日與她開會後，她至今沒有收到會議記錄。
黃淑君說，自己也是兩個孩子的媽媽，希望侯友宜可以聽一下新北特教家長的心聲，8月2日與局處開會至今，都沒有收到會議紀錄，新北孩子無法就近入學的問題，「什麼時候可以解決孩子們的需求？市長你告訴我要等多久？新北的孩子、家長、老師還要等多久？早療資源何時可建置好？市長我每一場都是好好跟您溝通、拜託，何時可以得到正向回應？」
侯友宜表示，謝謝議員關心，會再去評估看如何解決。隨即被現場人員帶離並上車離去。黃淑君隨即邊追車邊說，「市長你告訴我！」、「請問誰聽到我們的心聲？」
新北教育局回應，教育局、衛生局、社會局已經在8月2日與黃淑君當面討論，並於20日以紙本公文寄出，市府重視來自市民、民意代表的意見，歷年來更持續階段性投入資源關注學前特教及早療，期盼各界理性溝通，一起照護所有孩子健康成長
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