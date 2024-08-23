太熱！北市玻璃隔熱膜補助太搶手用罄 爆出至少33件紛爭

本報陽光行動專題報導都市熱島擴大，各縣市推出氣候調適方案，北市祭出玻璃隔熱膜補助，今年加碼到2500萬，經費不到2個月就用罄，環保局日前宣布不再受理，不少人施工前確認尚有補助餘額，完工後才知補助額滿無法申請，議員指出，類似案例至少有33件，建議動用第二預備金平息民怨，別讓美事成了擾民政策。

環保局去年首推「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，除了推動建置創能與儲能設備，也補助使用年限約8至10年的玻璃隔熱膜，經費2000萬元，盼有效減少室外環境熱因素對於室內空調造成負荷耗電量；去年9月15日開放申請至11月30日，共1340戶申請、補助金額3495萬822元，民眾申請踴躍。

其中，今年玻璃隔熱膜經費加碼至2500萬元，並擴大補助對象，調整補助金額從每才400元降至最高250元，每戶、每社區補助上限3萬元，6月19日起申請至10月31日或經費用罄。

環保局氣候變遷管理科長周貝倫說，設置經費依住家門窗大小而異，費用約2至4萬元不等，每戶平均黏貼101才，若有申請補助，等同於民眾自費僅須數百元至數千元。

然而，環保局8月15日下午宣布，因民眾申請踴躍，該補助已額滿，即日起不再受理。消息一出引發民怨，有民眾向本報指出，8月14日施作、16日親至環保局送件才知不再受理，他不滿環保局未事先預告，就「突然一刀切」，使得已施作住戶以為還可申請，而且15日起不再受理，在這之前完成施作但尚未遞件申請者也被拒絕，有坑騙市民之虞。

議員汪志冰指出，今年開放申請後，民眾申請案如雪片般飛來，極為踴躍，截至8月20日已有1470件，補助經費不到2個月就用罄。民眾向她陳情，8月初得知此項恤民補助，施工前去電環保局及施作廠商確認補助概況，均得到尚有餘額可申請，結果請廠商施工並付清款項，要申請補助才發現額滿不再受理，直呼錯愕。