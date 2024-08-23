電動車如何因應不定時跳電？ 侯友宜：政府勿讓人民擔心電力問題
新北市為因應2050淨零政策及電動車趨勢，今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜坦言，「我們電力是不夠的」，尤其政府已說北部缺電，希望中電北送，政府面對大家的憂心，要拿出魄力清楚告訴人民多元能源配比，勿讓人民每天都擔心產業無法發展。
新北市雖積極迎合未來電動車趨勢，但台灣各處持續不定時跳電，行政院更承認北部缺電，引發缺電危機的討論聲浪。對於如何克服北部缺電大環境，侯友宜說，人民對於電能仍存有疑慮，「我們電力是不夠的」，尤其北部，政府已講了確實缺電，希望中電北送。
侯友宜強調，面對大家的憂心，政府更要拿出魄力，清楚告訴全國人民怎麼不缺電，大家需要一個答案，因此多元能源配比，政府要拿出魄力講清楚，不要讓人民每天都擔心哪天沒辦法用、產業沒辦法發展。
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