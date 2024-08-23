快訊

對流雲系發展旺！16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

電動車如何因應不定時跳電？ 侯友宜：政府勿讓人民擔心電力問題

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜強調，政府要拿出魄力清楚告訴人民多元能源配比。記者張曼蘋／攝影
新北今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜強調，政府要拿出魄力清楚告訴人民多元能源配比。記者張曼蘋／攝影

新北市為因應2050淨零政策及電動車趨勢，今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜坦言，「我們電力是不夠的」，尤其政府已說北部缺電，希望中電北送，政府面對大家的憂心，要拿出魄力清楚告訴人民多元能源配比，勿讓人民每天都擔心產業無法發展。

新北市雖積極迎合未來電動車趨勢，但台灣各處持續不定時跳電，行政院更承認北部缺電，引發缺電危機的討論聲浪。對於如何克服北部缺電大環境，侯友宜說，人民對於電能仍存有疑慮，「我們電力是不夠的」，尤其北部，政府已講了確實缺電，希望中電北送。

侯友宜強調，面對大家的憂心，政府更要拿出魄力，清楚告訴全國人民怎麼不缺電，大家需要一個答案，因此多元能源配比，政府要拿出魄力講清楚，不要讓人民每天都擔心哪天沒辦法用、產業沒辦法發展。

侯友宜 電動

延伸閱讀

電動車主有福！新北首創公有停車場充電管理平台 12月試營運

賴清德上任首赴金門 侯友宜喊話兩岸和平友善是新課題

新北推校園通APP3.0加入AI員工 講台語也能通

連戰鑽石婚藍大咖雲集 侯友宜尚未受邀原因曝光

相關新聞

電動車如何因應不定時跳電？ 侯友宜：政府勿讓人民擔心電力問題

新北市為因應2050淨零政策及電動車趨勢，今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜坦言，...

議員為特教生暴衝追車 嗆侯友宜「新北孩子要等多久」

新北市議員黃淑君多次為學齡前特殊教育、兒童早期療育等議題，要求市長侯友宜「回應」，也因此緊跟市政行程。黃淑君今再現身記者...

影／新北慘遭狂雷暴雨轟炸 泥水湧進民宅淪一片黃濁

新北今下午雷聲大響、下起暴雨，板橋時雨量達45毫米，水利署發布二級淹水警戒提醒民眾注意。土城區也傳出多起淹水災情，水利局...

太熱！北市玻璃隔熱膜補助太搶手用罄 爆出至少33件紛爭

本報陽光行動專題報導都市熱島擴大，各縣市推出氣候調適方案，北市祭出玻璃隔熱膜補助，今年加碼到2500萬，經費不到2個月就...

第一魚果市場改建案綠屋頂降16％ 再送環評修正後通過

北市萬大路第一果菜及魚類批發市場改建工程，市場處因應都審結果，再送環評變更降低透水性鋪面面積、綠屋頂綠化面積減少近4千平...

北市公有停車格充電樁費率年底大調整 拚2030有3千座

台北市交通局為提升停車場電動車的充電樁服務，今年攜手華城電能科技於台北市布建320座充電樁，導入智慧車牌辨識，付款方式結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。