電動車主有福！新北首創公有停車場充電管理平台 12月試營運

新北市為因應2050淨零政策及電動車趨勢，今發表首創公有停車場充電管理平台。新北市長侯友宜表示，除了因應主流，安全更是首要責任和任務，新北超前部署在全市公有停車場配置電動車專用防火毯、24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，平台將在12月試營運，預計明年1月起正式營運。

新北電動汽車充電智能平台是全國第一個公有停車場充電管理平台，也是第一個中央與地方、公家與民間合作的充電平台，能讓多元智能服務有完整的統整系統。

交通局長鍾鳴時表示，目前新北公有停車場共附設426格電動汽車充電車位，明年將增到900格，2032年更預計拓展到1200格，而民眾只須透過手機APP就可即時查詢充電車位、充電費率、即時資訊及線上支付等多元智能服務，平台12月試營運、明年1月起正式上線，未來將擴大納入運動中心、公有市場、觀光景點等其他公有停車場充電車位資訊。

侯友宜表示，日前韓國仁川市及西班牙里斯本機場停車場接連發生電動車起火事件，引發各界對電動車消防安全關注，但新北去年1月在新莊運動公園地下停車場配置「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」的電動車防災儀器和設備，並與消防單位多次操兵演練，以確保民眾生命財產安全。

侯友宜說，新北超前部署配置電動車專用防火毯，並提供24小時的ALL IN ONE一鍵通報系統，一旦發生緊急事件，充電樁設備偵測到有狀況，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場，把握黃金救援時間疏散民眾。