八德商圈8/24起2天封街辦活動 北市警將實施交管

台北市警察局表示，北市商業處協助八德資訊商圈將舉辦2天封街生存挑戰活動，針對八德路1段（新生南路及金山北路間）附近道路，將從24日凌晨0時實施交通管制。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞資料指出，為配合北市商業處協助八德資訊商圈在八德路1段等路段舉辦封街生存挑戰活動，針對活動周邊路段，規劃交通管制措施。

警方表示，從24日凌晨0時起至25日夜間12時止，實施交通管制包含八德路1段（金山北路至新生北路均不含）東、西雙向全線車道、八德路1段43巷部分路段，將視現場狀況提早或延後管制時段。

警方說，行經八德路1段的車輛，建議改行駛市民大道及忠孝東路，避開金山北路及南路、新生北路及南路等車多路段。

警方表示，駕駛行經因活動管制區域時，務必提高警覺，勿違規停車，遵守路口員警及義交指揮疏導或多搭乘大眾運輸工具，以免造成活動周邊車流延滯及耽誤行車時間。

台北市公共運輸處透過新聞資料指出，因應此活動，原行駛路段的205、257、276公車將配合改道行駛，受影響公車站位為「台北科技大學」站，相關資訊可在大台北公車的電腦及手機版網頁與智慧型站牌都有提供相關資訊。

商業處以新聞資料表示，輔導台北市八德資訊商圈發展協會在24日、25日封街舉辦「八德封街生存挑戰」活動。24日有女性遊戲玩家競賽舞台及職業電競戰隊粉絲見面會；25日有電競比賽及Coser音樂展演和市集等豐富活動，歡迎民眾到場體驗。