快訊

對流雲系發展旺！16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

八德商圈8/24起2天封街辦活動 北市警將實施交管

中央社／ 台北23日電

北市警察局表示，北市商業處協助八德資訊商圈將舉辦2天封街生存挑戰活動，針對八德路1段（新生南路及金山北路間）附近道路，將從24日凌晨0時實施交通管制

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞資料指出，為配合北市商業處協助八德資訊商圈在八德路1段等路段舉辦封街生存挑戰活動，針對活動周邊路段，規劃交通管制措施。

警方表示，從24日凌晨0時起至25日夜間12時止，實施交通管制包含八德路1段（金山北路至新生北路均不含）東、西雙向全線車道、八德路1段43巷部分路段，將視現場狀況提早或延後管制時段。

警方說，行經八德路1段的車輛，建議改行駛市民大道及忠孝東路，避開金山北路及南路、新生北路及南路等車多路段。

警方表示，駕駛行經因活動管制區域時，務必提高警覺，勿違規停車，遵守路口員警及義交指揮疏導或多搭乘大眾運輸工具，以免造成活動周邊車流延滯及耽誤行車時間。

台北市公共運輸處透過新聞資料指出，因應此活動，原行駛路段的205、257、276公車將配合改道行駛，受影響公車站位為「台北科技大學」站，相關資訊可在大台北公車的電腦及手機版網頁與智慧型站牌都有提供相關資訊。

商業處以新聞資料表示，輔導台北市八德資訊商圈發展協會在24日、25日封街舉辦「八德封街生存挑戰」活動。24日有女性遊戲玩家競賽舞台及職業電競戰隊粉絲見面會；25日有電競比賽及Coser音樂展演和市集等豐富活動，歡迎民眾到場體驗。

交通管制 公車 北市

延伸閱讀

嘉義民雄大士爺祭明登場 警方交管時間路段出爐

影／北市議員監察院檢舉 告發拆樑行動違法募資

北市敬師禮券2千元 新北不跟進

北市宣布恢復發放2千元敬師金 綠白議員這樣看

相關新聞

電動車如何因應不定時跳電？ 侯友宜：政府勿讓人民擔心電力問題

新北市為因應2050淨零政策及電動車趨勢，今發表首創公有停車場充電管理平台，不過面對台灣缺電大環境，新北市長侯友宜坦言，...

議員為特教生暴衝追車 嗆侯友宜「新北孩子要等多久」

新北市議員黃淑君多次為學齡前特殊教育、兒童早期療育等議題，要求市長侯友宜「回應」，也因此緊跟市政行程。黃淑君今再現身記者...

影／新北慘遭狂雷暴雨轟炸 泥水湧進民宅淪一片黃濁

新北今下午雷聲大響、下起暴雨，板橋時雨量達45毫米，水利署發布二級淹水警戒提醒民眾注意。土城區也傳出多起淹水災情，水利局...

太熱！北市玻璃隔熱膜補助太搶手用罄 爆出至少33件紛爭

本報陽光行動專題報導都市熱島擴大，各縣市推出氣候調適方案，北市祭出玻璃隔熱膜補助，今年加碼到2500萬，經費不到2個月就...

第一魚果市場改建案綠屋頂降16％ 再送環評修正後通過

北市萬大路第一果菜及魚類批發市場改建工程，市場處因應都審結果，再送環評變更降低透水性鋪面面積、綠屋頂綠化面積減少近4千平...

北市公有停車格充電樁費率年底大調整 拚2030有3千座

台北市交通局為提升停車場電動車的充電樁服務，今年攜手華城電能科技於台北市布建320座充電樁，導入智慧車牌辨識，付款方式結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。