第一魚果市場改建案綠屋頂降16％ 再送環評修正後通過

北市萬大路第一果菜及魚類批發市場改建工程，市場處因應都審結果，再送環評變更降低透水性鋪面面積、綠屋頂綠化面積減少近4千平方公尺等，台北市環境影響評估審查委員會今開會討論，多名委員關心綠化程度，要求積極性補償措施，開發單位回應將增保水透水溝、多種小喬木40多株等，會議決議修正後通過。

市場處規畫興建果菜批發市場（農產市場）及魚類批發市場（漁產市場），基地面積7萬5303平方公尺，2棟建築物分別為地上8層、6層，2019年4月通過環評審查，同年7月取得拆除執照，前置作業2020年4月申報開工，2021年4月通過環差審議。

因應北市都審第651次委員會審議結果，地面層、露台及屋頂配合市府都降溫政策等要求，市場處調整2棟建築物設計，再送環評審查會議申請變更，內容包含綠覆率從70%至71.5％、減少地下室開挖面積86平方公尺、設計開挖率降低0.11%、農產市場建築高度因實際需要調高25公分至36.2公尺。

同時減少透水性鋪面面積從4400平方公尺降至3833平方公尺；綠屋頂綠化面積2萬2584平方公尺減至1萬8747.8平方公尺，市場處強調變更後仍優於北市新建建築物綠化實施規則50%規範。

環保局今辦環境影響評估審查委員會第267次會議，市場處報告申請變更內容，也強調變更後與原規畫內容差異不大，對環境未增加影響。其他委員說，不清楚市場處此次申請變更理由，也有委員認為環評書面是法律文件，肯定用語有助於將來追蹤查察，建議開發單位將增加約40多株小喬木，修正成肯定答覆。

有委員質疑，綠覆率上升，開挖面積減少，透水性鋪面面積為何卻減少，也有委員認為，透水性鋪面及綠屋頂綠化面積均降低，畢竟夏季天熱，是否有積極的綠化補償措施。另名委員指出，屋頂花園調整，新增活動廣場面積，建議可做綠棚架有著降溫遮蔭，人員在底下活動較為涼爽。

開發單位回應，北農和漁產公司每天進出4、500輛大貨車，希望增加車道數，設計便從2線道調整為雙向4線道，而主建築北側及水源道路側新增5個逃生出口、人行道則是2處無障礙坡道，因應多處可綠化面積減少，增加增加設置保水透水溝1187公尺、多種小喬木40多株、屋頂花園增食農植物區，多項積極補償措施也符合北市都審、綠化規定。另會配合刪除不確定用語、補充都審理由。