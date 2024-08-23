第一魚果市場改建案綠屋頂降16％ 再送環評修正後通過
北市萬大路第一果菜及魚類批發市場改建工程，市場處因應都審結果，再送環評變更降低透水性鋪面面積、綠屋頂綠化面積減少近4千平方公尺等，台北市環境影響評估審查委員會今開會討論，多名委員關心綠化程度，要求積極性補償措施，開發單位回應將增保水透水溝、多種小喬木40多株等，會議決議修正後通過。
市場處規畫興建果菜批發市場（農產市場）及魚類批發市場（漁產市場），基地面積7萬5303平方公尺，2棟建築物分別為地上8層、6層，2019年4月通過環評審查，同年7月取得拆除執照，前置作業2020年4月申報開工，2021年4月通過環差審議。
因應北市都審第651次委員會審議結果，地面層、露台及屋頂配合市府都降溫政策等要求，市場處調整2棟建築物設計，再送環評審查會議申請變更，內容包含綠覆率從70%至71.5％、減少地下室開挖面積86平方公尺、設計開挖率降低0.11%、農產市場建築高度因實際需要調高25公分至36.2公尺。
同時減少透水性鋪面面積從4400平方公尺降至3833平方公尺；綠屋頂綠化面積2萬2584平方公尺減至1萬8747.8平方公尺，市場處強調變更後仍優於北市新建建築物綠化實施規則50%規範。
環保局今辦環境影響評估審查委員會第267次會議，市場處報告申請變更內容，也強調變更後與原規畫內容差異不大，對環境未增加影響。其他委員說，不清楚市場處此次申請變更理由，也有委員認為環評書面是法律文件，肯定用語有助於將來追蹤查察，建議開發單位將增加約40多株小喬木，修正成肯定答覆。
有委員質疑，綠覆率上升，開挖面積減少，透水性鋪面面積為何卻減少，也有委員認為，透水性鋪面及綠屋頂綠化面積均降低，畢竟夏季天熱，是否有積極的綠化補償措施。另名委員指出，屋頂花園調整，新增活動廣場面積，建議可做綠棚架有著降溫遮蔭，人員在底下活動較為涼爽。
開發單位回應，北農和漁產公司每天進出4、500輛大貨車，希望增加車道數，設計便從2線道調整為雙向4線道，而主建築北側及水源道路側新增5個逃生出口、人行道則是2處無障礙坡道，因應多處可綠化面積減少，增加增加設置保水透水溝1187公尺、多種小喬木40多株、屋頂花園增食農植物區，多項積極補償措施也符合北市都審、綠化規定。另會配合刪除不確定用語、補充都審理由。
會議決議，第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程環境影響說明書變更內容對照表修正通過，開發單位1個月內依委員與相關機關所提補充修正，經環評會確認，開發單位做成定稿並送環保局核備，即可動工變更部分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言