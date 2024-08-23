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北市公有停車格充電樁費率年底大調整 拚2030有3千座

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
美規充電樁以藍色區別。記者邱書昱／攝影
美規充電樁以藍色區別。記者邱書昱／攝影

北市交通局為提升停車場電動車的充電樁服務，今年攜手華城電能科技於台北市布建320座充電樁，導入智慧車牌辨識，付款方式結合悠遊卡，提供歐、美規格避免民眾使用轉接器釀成災情，並且在每個場域設置防火毯。停管處表示，預計今年底建置到1200樁、2030年達到3000樁目標；另外，北市充電裝設備計價方式將於年底大調整。

根據統計，全台電動車數量已破8萬輛，台北市則是近2萬2千輛居冠，光2024年上半年純電動車領牌數達1.8萬輛。台北市停管處機電科長許捷翔表示，公有充電樁計費方式是差別費率，每小時去計價，今年底將全面改以成每度8到8.5元的度數計價，以打造合理費用。

許捷翔也說，現行停車充電樁的付款方式，都必須要綁定該充電樁設置公司的會員，此次與華城攜手，全面改以悠遊卡、信用卡方式，不需要強制綁定會員。另外，停管處公告，公有充電樁停車格不得停油車、不充電停車將開罰，不過，開放電動車於晚間10點到隔天7點可以停電但不充電。

華城電能科技資深經理王盈超介紹，這次系統導入宏碁AI車牌辨識系統，直接管理電動車位，避免油車占用情形；充電系統上也提供歐規、美規各一比一的充電樁，並且採用太陽能結合鋰電池的綠能充電，希望能攜手台北市打造全台電動車最友善的城市。

華城電能科技補充，台灣電動車充電起火問題，通常是在使用充電時使用轉接頭釀成，這就回歸到歐規、美規的差異，如果車種為歐規，但是停車場只有美規，車主就會使用轉接頭來使用，為此，公司將充電樁設置歐規、美規各半，讓車主找到合適的充電樁。

華城電能科技說，充電樁會以顏色區隔，歐規為橘色、美規則為藍色，另外，充電樁都會配置一台滅火器，而一個場域會也會配置專門的滅火毯，「滅火毯能夠直接阻絕空氣，不過仍需要由專業消防人員操作。

交通局副局長葉梓銓表示，透過中央預算、地方政府自行編列預算等，停管處積極布建公有停車場充電樁，今年底預計會達1200座、2030年可望達3000座，市府也會持續提升服務相關品質。

新款的充電樁。記者邱書昱／攝影
新款的充電樁。記者邱書昱／攝影
橘色的歐規充電樁。記者邱書昱／攝影
橘色的歐規充電樁。記者邱書昱／攝影
交通局副局長葉梓銓（左三）表示，今年底北市預計會達1200座、2030年可望達3000座公有停車場充電樁。記者邱書昱／攝影
交通局副局長葉梓銓（左三）表示，今年底北市預計會達1200座、2030年可望達3000座公有停車場充電樁。記者邱書昱／攝影

停車場 北市 電動

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