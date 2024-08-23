強化公有停車場電動車消防管理 北市府研擬充電上限80%

電動車火災頻率低，但搶救困難，台北市電動車數、充電樁最多、最密集，日前北市府公安會報中，市長蔣萬安針對電動車和鋰電池安全管理，做出4項裁示，包括市府所轄室內停車場全面設置滅火毯、研議充電上限為80%至90%、設置熱顯像自動儀灑水系統，以及舉行示範救災演練，認為「台北市要走在前面」。

北市建管處指出，充電樁設置在集合住宅地下室停車空間，國土署開過很多次會議，研議是否用公寓大廈管理條例規範，是否用防火區劃阻隔延緩火勢，目前還在研議法條，未來應該會納入公寓大廈管理條例中，強化充電樁在地下室的使用安全。

蔣萬安指出，台北市要走在前面，未來市府各單位局處轄管的室內停車場，全面設置滅火毯，因為這在國外，都認定要像AED(自動體外心臟電擊去顫器)一樣的設備「台北市先來做」。

第二，參考韓國的做法，室內停車場或共用停車場充電限制80%到90%。交通局正在首爾考察，請交通局產業局共同研議，未來針對公共停車場是否限制充電上限80%，研議可行性。

第三是科技防災，蔣萬安說，可透過熱顯像儀事先檢測，當溫度升到一定標準後連結到灑水系統灑水並通報，這部分可以先選定幾個停車場開始，先加裝做示範場域。

蔣萬安說，第四是交由副秘書長張溫德督導交通消防產業等相關局處，研擬跨局處針對從源頭鋰電池充電樁，做更細部的討論跟研究，跨局處研擬一但發生鋰電池火警事件發生時，如何緊急應變，個局處分工和整合SOP，再選定場域示範演練。另外，依照目前中央規範採購鋰電池電動車的標準，一定要明確。

消防專家陳崇賢指出，充電樁比較頭痛是設建築物內，防火區劃要修法，也涉及到人民權利問題，但公有停車場可以先做，例如減少危害因子，充電限制上限80%，民營化的部分，政府現只能做行政指導，但至少公有先做，再用道德勸說其它停車場。