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嚇壞乘客！環狀線遭指往斷軌方向開 新北：系統修正對齊月台

中央社／ 新北23日電
圖為環狀線板橋站示意圖。記者張曼蘋攝影／報系資料照
圖為環狀線板橋站示意圖。記者張曼蘋攝影／報系資料照

有人在網路發文說，昨天晚間從環狀線板橋站上車，列車開錯方向，往斷軌方向行駛5至8秒才煞停。新北捷運公司說，這班車行駛正常，當下是系統自動修正對齊月台再出發。

4月3日花蓮外海強震造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位、軌道變形。目前僅「板橋-新北產業園區」及「中和-大坪林」恢復局部雙向通車，至於中間段的「板橋-中和」仍停駛，拚今年底修復通車。

黃小姐昨天晚間在社群網站Threads發文表示，「差點遇到捷運車禍」，她晚間7時55分在環狀線板橋站上車，列車本應往新北產業園區方向行駛，結果竟開錯邊還倒退，差點開往斷軌方向，讓她感到驚嚇。

黃小姐告訴中央社記者，當時列車起步後，車內跑馬燈顯示正由板橋往板新站方向行駛，開了5至8秒才突然煞停，並改往正確方向（新北產業園區站），過程中雖有廣播，但當時車內還有不少下班人潮，大家都左顧右盼、低聲討論列車似乎開錯方向，所有乘客都很傻眼。

新北捷運公司表示，經調閱監視器畫面，晚間7時55分環狀線自板橋站往新北產業園區列車行駛正常，當下是系統自動修正（吋進或吋退）對齊月台再出發。

捷運公司說明，板橋站原本是中間站，目前採臨時端點站模式運作，因此列車停準位置有時會由系統自動修正（吋進或吋退）對齊月台再出發，無安全疑慮。

捷運公司說，環狀線板橋站往板新站區間已設定禁制號誌，整個中斷營運區也未供電，等同有雙重保護機制，不會有列車駛入，因此安全無虞。

新北捷運 環狀線

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