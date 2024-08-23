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新北委外旅服中心 挨批虛擲預算

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北旅遊服務中心2019至2022年花費5386萬元委外經營，審計處卻發現諸多缺失。圖為板橋火車站旅遊服務中心。記者李定宇／攝影
新北旅遊服務中心2019至2022年花費5386萬元委外經營，審計處卻發現諸多缺失。圖為板橋火車站旅遊服務中心。記者李定宇／攝影

新北市共有板橋、九份、猴硐等12處旅遊服務中心，前三年其中8處以5386萬委外營運、去年再花170萬辦理資訊服務，卻被查出清潔不佳、資訊摺頁推薦非法民宿等。議員批「虛擲預算」，觀旅局表示，將對旅服中心營運考核，透過督導機制確保品質穩定。

新北10年前曾推廣「水金九」名詞行銷水湳洞、金瓜石及九份觀光，還製作導覽App，但目前App已消失。而原為水湳洞舊戲院的水湳洞展演藝廊（山城美館），雖委外廠商做展演藝廊營運，卻被發現經常性關門。

瑞芳龍鎮里長林文清表示，市府花錢整修卻多次讓民眾撲空，反映給市府卻得到制式回應「周三至周日上午9點至下午6點都有開」，他怒批「睜眼說瞎話」。

此外，2019年至2022年觀旅局花5386萬元委外經營，也花170萬辦理維護資訊服務，但不僅旅遊資訊摺頁被查出推薦非法民宿，旅服中心也被審計處查出清潔不佳、資訊不足等諸多問題，要求觀旅局檢討。

議員林秉宥表示，觀旅局要回歸到景點本質，才不會虛擲預算。

觀旅局表示，水湳洞遊客中心等地委由廠商營運，經查館內人員如暫離會張貼告知並留下聯絡方式，已要求廠商注意以不影響遊客參觀為原則，也會定期安排教育局訓練及更新手冊，考核旅遊服中心營運，改進服務。

水湳洞 議員

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