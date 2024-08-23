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新北燃油鍋爐 拚2030退場

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
燃油鍋爐改成燃氣鍋爐後，環境更佳。圖／新北環保局提供
燃油鍋爐改成燃氣鍋爐後，環境更佳。圖／新北環保局提供

新北市燃煤鍋爐已全退場，下一步鎖定燃油鍋爐，難題在於部分地區沒天然瓦斯管線，要業者負擔龐大接管費。業者坦言，管線費用最貴。環保局制定最新指引，除可改天然鍋爐，還可使用生質能、光電與新興能源，目前輔導60家，已有10家完成改善，估2030年全數退場。

環保局說，60家業者輔導，以染整業、食品製造業、金屬表面處理、化學製品製造、印刷電路板及屠宰業為主。位於八里的久勝旗幟，過去製程需使用燃油鍋爐，雖希望能符合環保趨勢，但礙於所在地沒天然瓦斯管線，若要自己拉管，成本高達上千萬至上億元。

黃姓廠長說，後來管線陸續拉到對面八里汙水廠，即使已拉到附近，要拉到場內與鍋爐所在地，仍要各花200萬元，而燃油鍋爐換成燃氣鍋爐花約100多萬，「管線費用最貴」。

黃姓廠長說，換燃氣鍋爐後，場內作業環境大幅改善，冒煙情況減少，也不用再繳每季數千元空汙費，因大廠多重視「是否符合國際ESG」，更多了與大廠合作機會。

久勝旗幟經輔道設備汰換及再生能源增設，可達到年節電量1.97萬度，年減碳量10公噸。市府去年也協助廠區屋頂綠化，降低頂層溫度。

環保局指出，新北依2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，已先後完成「燃煤鍋爐退場」和「瀝青業提供燃料油改天然氣補助」、「燃煤汽電共生機組退場」等能源轉型政策，2022年10月最後一座燃煤鍋爐退場，提前達成無煤城市目標，統計減少113.8萬公噸碳排放。

環保空品科長蔡旻憬表示，這次推出技術指引，低碳燃料除天然氣，生質能、光電、再生能源或未來可能開發出來的新興能源都納入，盼藉此解決管線成本問題。

再生能源 環保局

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