北市敬師禮券2千元 新北不跟進

教師節將至，台北市教育局昨天在「敬師月」啟動活動宣布，今年將恢復2千元敬師禮券，包括代理教師在內，估計有近3萬人受惠，秘書長李泰興更喊話新北市「見賢思齊」。但是新北市府表示，為確保所有老師都受惠，暫維持每年1千元禮券，未來再依預算狀況研議。

2016年柯市府刪除北市2千元敬師禮金，引起教師不滿，雖然2020年恢復發放，卻僅發600元禮券。北市長蔣萬安選前曾承諾會恢復，去年市府加碼編列近6千萬元預算，今年恢復發放2千元敬師禮券，各校可依校內老師意願，自由選擇百貨通路誠品、京站或4大超商禮券。

教育局長湯志民說，今年敬師月活動提供食衣住行育樂6大面向教師優惠。

秘書長李泰興昨出席典禮表示，一定要尊敬老師，新課綱上路後，老師變得辛苦，也希望老師在休閒時間要善待自己，吃美食、買衣服等適度放鬆，他更不忘為在新北市教書的妻子爭取福利，喊話新北市也應「見賢思齊」。

對於「柯規蔣不隨」，民進黨北市議員許淑華表示，敬師禮金被刪除後，議會就一直要求恢復，錯誤政策一定要改回來，蔣萬安若要收割就應要「更大破大立」，提高禮券的金額。

民眾黨北市議員黃瀞瑩則說，蔣萬安上任後已恢復許多一次性發放的政策，但是綜觀整體市政發展，缺工、缺料嚴重，北市府應將預算放在長期市政建設上，才是市民所樂見。

國民黨北市議員游淑慧表示，敬師禮券或重陽敬老金，都是對老師和長輩的敬重，也對北市財政沒有太大的影響。她反酸前朝，果菜市場花了一、兩百億元都還沒蓋好，「砍這種小錢，大錢一直浪費。」

新北教育局表示，新北每年發放給每位教師，含代理教師在內，每人都有1千元教師節禮券，藉此感恩教師辛勞，迄今已連續超過10年，發放額度也是全國第二高，每年預計發放人數為3萬7千人。

「暫維持1千元。」教育局說，為要確保所有老師都有受惠到，加上也有預算考量，先維持，未來會依照財政預算狀況，再討論跟進提升禮券額度。