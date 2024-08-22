快訊

看到俄軍卻不開槍 美媒爆料一些烏克蘭新兵「拒絕開火」

「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

把握時間大啖美食！寧夏夜市9月起更新路面 施工期4分之1攤商營業

中央社／ 台北22日電
台北市寧夏夜市9至11月將更新鋪面，部分路面將封閉。圖為台北寧夏夜市是示意圖。聯合報系資料照／記者邱書昱攝影
台北市寧夏夜市9至11月將更新鋪面，部分路面將封閉。圖為台北寧夏夜市是示意圖。聯合報系資料照／記者邱書昱攝影

台北市寧夏夜市9至11月將更新鋪面，部分路面將封閉，新工處表示，施工期間難免出入不便及影響攤商的生計，但完工後將更舒適安全；施工期間1/4的攤商會營業，約35攤。

台北市工務局新建工程處今天以新聞稿指出，寧夏路是著名「寧夏夜市」觀光景點所在地，此段路面為高壓磚鋪面，自民國101年更新後，經日間車輛行駛及夜間攤商營業，在車流及人潮雙重負載下，鋪面老化破損、鬆動情形日益明顯。

新建工程處表示，經過地方民意反映及新工處勘查評估道路現況後，預定於今年9至11月間辦理平陽街至民生西路段磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來更加舒心。

台北市新工處工務科科長蕭志龍指出，此次除路面高壓磚更新外，將一併辦理西側溝蓋板更新作業，並協助台北市市場處辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預定11月可全部施作完成。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪表示，此次施工範圍緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採半半施工（一半封閉施工，一半開放使用）方式辦理施作，初期將全日封閉東側（蓬萊國小側）路面，待東側路面高壓磚施作完成並開放通行後，接續辦理全日封閉西側道路。

劉人豪指出，施工期間預定自9月1日至11月中旬，每日施工期間則為上午8時至下午16時止；施工期間難免造成學校、民眾出入不便及影響攤商的生計，新工處除深感抱歉外，也感謝市民體諒；期許老舊鋪面全面更新完成後，整體道路品質及平整度大幅躍升，行人及車輛使用道路更加安全順暢。

台北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國接受電話訪問時表示，寧夏夜市有140攤攤商，因北市府從9月初將辦理夜市的路面鋪面更新，屆時規劃1/4攤商會營業、約35攤，且採輪流方式經營，確保攤商在路面更新期間，仍可維持生計及服務市民。

北市府 夜市 攤商

相關新聞

把握時間大啖美食！寧夏夜市9月起更新路面 施工期4分之1攤商營業

台北市寧夏夜市9至11月將更新鋪面，部分路面將封閉，新工處表示，施工期間難免出入不便及影響攤商的生計，但完工後將更舒適安...

淡水沙崙里攜手淡江中學 讓舊衣變生活實用小物

如何將家中的舊衣服變成有用的生活小物，新北市淡水區沙崙里與淡水社區大學、新北市環保局低碳中心以及淡江中學一起舉辦舊衣改造實用小物課程，不僅是邀請到藝術縫紉專案講師林慧雯來教學，更讓現場的淡江中學學生與沙崙里的長輩們一起青銀共學，將原本要丟棄的舊衣布料，變身成為實用的生活小物。...

淡水鄧公里山路坡崁落石 市府緊急搶修護坡

位在新北市淡水區鄧公路北4線道，從鄧公里往滬尾櫻花大道的路途當中，就在往聖本篤修道院右側坡坎，在今年四月地震之後，在晴天無風雨的情況下，突然滑落巨石、樹根顯露，因此里長邱美津緊急通報，經過市府經養工處評估情況之下，認為這有必進行工程，因此緊急修建護坡，預計整體工程的工期9/11完成，以維護安全。...

汐止湖前街2巷拓寬爭議 地主降低地面高度解決

汐止康寧街道路拓寬工程進行到第三期，位在湖前街2巷這裡目前正在施工中，市議員張錦豪服務處接獲民眾陳情，因為擔心拓寬道路與自有停車空地銜接高低差會影響車輛進出，因此今(22)日市議員張錦豪服務處就邀集相關單位現場會勘討論，後續將由地主自行降低地面高度，就無需設置隔離花檯以及車輛斜坡道。...

北市鼓勵青年公民參與 社團活動最高補助10萬、最快9月上路

台北市青年局成立至今將滿三個月，為鼓勵青年加強參與公民活動，青年局規畫最快9月開學後補助學校社團、公協會只要舉辦青年相關...

司法檢察沒餵藥卻遭監院糾正 劉和然無奈吐心聲

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，認為教育局沒有依法留存監視器影像，對血液檢驗結果、判讀及協助家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。