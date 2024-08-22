把握時間大啖美食！寧夏夜市9月起更新路面 施工期4分之1攤商營業

台北市寧夏夜市9至11月將更新鋪面，部分路面將封閉，新工處表示，施工期間難免出入不便及影響攤商的生計，但完工後將更舒適安全；施工期間1/4的攤商會營業，約35攤。

台北市工務局新建工程處今天以新聞稿指出，寧夏路是著名「寧夏夜市」觀光景點所在地，此段路面為高壓磚鋪面，自民國101年更新後，經日間車輛行駛及夜間攤商營業，在車流及人潮雙重負載下，鋪面老化破損、鬆動情形日益明顯。

新建工程處表示，經過地方民意反映及新工處勘查評估道路現況後，預定於今年9至11月間辦理平陽街至民生西路段磚面更新作業，完工後人車通行可更加安全舒適，夜市逛起來更加舒心。

台北市新工處工務科科長蕭志龍指出，此次除路面高壓磚更新外，將一併辦理西側溝蓋板更新作業，並協助台北市市場處辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預定11月可全部施作完成。

新工處工務科西區工務所主任劉人豪表示，此次施工範圍緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採半半施工（一半封閉施工，一半開放使用）方式辦理施作，初期將全日封閉東側（蓬萊國小側）路面，待東側路面高壓磚施作完成並開放通行後，接續辦理全日封閉西側道路。

劉人豪指出，施工期間預定自9月1日至11月中旬，每日施工期間則為上午8時至下午16時止；施工期間難免造成學校、民眾出入不便及影響攤商的生計，新工處除深感抱歉外，也感謝市民體諒；期許老舊鋪面全面更新完成後，整體道路品質及平整度大幅躍升，行人及車輛使用道路更加安全順暢。

台北市寧夏夜市觀光協會理事長林定國接受電話訪問時表示，寧夏夜市有140攤攤商，因北市府從9月初將辦理夜市的路面鋪面更新，屆時規劃1/4攤商會營業、約35攤，且採輪流方式經營，確保攤商在路面更新期間，仍可維持生計及服務市民。