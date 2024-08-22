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北市鼓勵青年公民參與 社團活動最高補助10萬、最快9月上路

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市青年局成立至今將滿三個月，為鼓勵青年加強參與公民活動，青年局規畫最快9月開學後補助學校社團、公協會只要舉辦青年相關活動最高2萬元補助，量能約100案，也幫學生減輕負擔。示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市青年局成立至今將滿三個月，為鼓勵青年加強參與公民活動，青年局規畫最快9月開學後補助學校社團、公協會只要舉辦青年相關活動最高2萬元補助，量能約100案，也幫學生減輕負擔。示意圖。圖／聯合報系資料照

台北市青年局成立至今將滿三個月，為鼓勵青年加強參與公民活動，青年局規畫最快9月開學後補助學校社團、公協會只要舉辦青年相關活動最高2萬元補助，量能約100案，也幫學生減輕負擔。學生認為，樂見有這樣補助，但也希望上路前先把規則說清楚，才能讓計畫落實幫助到社團。

青年局長殷瑋指出，青年可能會透過社會上各式各樣管道實踐公民參與，最常見就是「社團」，包含高中、大學社團文化相當盛行，經常透過舉辦活動，不管是音樂、言談等各種類型向民眾宣傳，都是正向且友善的文化，但學生財力有限，常常需要透過募款方式取得資金，希望透過一些方式幫學生減輕負擔。

依照規畫，只要是台北市學校、學生社團及相關公協會辦理青年活動，可準備相關資料申請補助，第一波量能預計100案，最高補助2萬元。若跨校一起辦活動，則可加碼5至10萬元。殷瑋表示，目前程序還在進行中，若一切順利最快開學就可上路。

建中班聯學權長楊家賢表示，對於補助計畫樂見其成，但應把資助的活動遴選條件說清楚，以及辦活動過程中青年局是否提供其他如場地、設備等相關補助，而非只是提供金錢，都應要在補助條款中說明清楚，才能使這個計畫更加完善。

此外，許多青年在求學階段，都會到職場實習歷練，但常沒有薪資，青年局也規畫，將與廠商談合作，轉職青年和應屆畢業生先進入職場實習，找到適合方向或實習結束入職公司，提供實習者每月5000元最多3個月的誘因，規畫媒合NGO、新創和數位科技產業等112家企業，並助青年實體及線上職能相關訓練課程費用最高1萬元，9月前就可上路。

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