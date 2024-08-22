瑞芳瑞泰橋路口整體改善 車禍率下降保安全

瑞芳區四腳亭瑞泰橋連接月眉路的一端，因為屬於多岔路口，加上分流不是很明顯，常有車禍事故發生，經過相關單位進行改善後，目前情況如何，今(22)日瑞芳區區長楊勝閔和里長簡惠麗就到現場觀察改善後的車況，里長也說車禍率下降，交通更順暢了。

四腳亭瑞泰橋連接月眉路和中央路48巷口，平時車流不小，主要這裡可以通往基隆，但是瑞泰橋下坡下來的車輛，常會與行駛在月眉路上的車輛發生擦撞事故，經由相關單位將一邊改單向，一邊維持雙向。

吉慶里里長簡惠麗表示，瑞泰橋連接基隆端的路口，以前雙向皆可通行，但因為太過複雜導致車禍頻傳，多次跟公所和其他單位會勘後，去年也進行改善，今年還進行道路刨鋪，以及花台的拆除，讓視野更清晰，車流狀況改善很多，感謝各單位協助。

瑞芳區區長楊勝閔表示，瑞泰橋是四腳亭到基隆的主要幹道之一，但因為路口複雜，導致常發生車禍，這次進行了道路標誌標線改善，還有路面重新刨鋪，整體路況改善很多，讓用路人安全更有保障。也感謝市府及議員在經費上的支持，讓瑞泰橋多年的問題獲得改善。