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貢寮山區邊坡因颱風崩塌 預計要花千萬元搶修

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區吉林里內寮街丁子蘭農路路邊坡崩塌路基掏空災害，區長柯建輝就到災害現場，向吉林里里長簡束卿說明施工方案。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區吉林里內寮街丁子蘭農路路邊坡崩塌路基掏空災害，區長柯建輝就到災害現場，向吉林里里長簡束卿說明施工方案。圖／觀天下有線電視提供

七月份的凱米颱風，造成貢寮區吉林里內寮街丁子蘭農路路邊坡崩塌路基掏空災害，預計九月進行搶修，花費千萬元復建，今(22)日貢寮區區長柯建輝就到災害現場，向吉林里里長簡束卿說明屆時的施工方案，希望讓道路儘快恢復。

吉林里里長簡束卿就說，七月的颱風來襲，在吉林里山區帶來不少災害，尤其丁子蘭農路這段掏空最為嚴重，下邊坡路基都已經沖刷，路面岌岌可危，所以目前人車通行都還好。

貢寮區區長柯建輝說，此處復建工程評估過後給花費千萬元，感謝市府農業局的經費挹注，預計九月開工，年底可望修復完成，這次將進行下邊坡道路基礎掏空45公尺，上邊坡新設擋土牆及L型溝長約100公尺，路面修繕長約100公尺，寬5公尺。

凱米颱風 貢寮

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